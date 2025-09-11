Kevin Costner in Jake Gyllenhaal na medenem mesecu

Studio Amazon MGM je objavil zasedbo tragikomedije Honeymoon with Harry (Medeni mesec s Harryjem). V njej se bosta na poročno potovanje skupaj podala zvezdnik vesternov Kevin Costner in zvezdnik akcijskih filmov Jake Gyllenhaal. Režijo bosta prevzela Glenn Ficarra in John Requa, scenarij podpisuje Dan Fogelman.

Zgodba filma pripoveduje o ženinu, odigral ga bo Gyllenhaal, ki mu zaročenka umre tik pred poroko. Namesto da bi odpovedal poročno potovanje, s seboj vzame nevestinega očeta, ki ga bo upodobil Costner.

Costnerjev film Pleše z volkovi iz leta 1990 (ki ga je režiral, produciral in v njem odigral glavno vlogo) je bil nominiran za oskarja v 12 kategorijah, osvojil pa je nagrado v 7. FOTO: Tig Productions/majestic Films International

Ta, dobitnik oskarja za film Pleše z volkovi, se je nazadnje kot režiser in glavni igralec več let posvečal ambiciozni seriji vesternov Obzorja: Ameriška saga, ki jo je tudi večinoma financiral iz lastnega žepa. Prva dva filma iz načrtovane štiridelne serije na blagajnah kinematografov nista beležila uspeha.

Gyllenhaala (Donnie Darko, Marinec, Gora Brokeback, Spider-Man: Daleč od doma) je bilo lani mogoče videti v akcijskem filmu Road House, letos pomladi pa skupaj z Denzelom Washingtonom v novi produkciji Othella na Broadwayu.

Hollywoodski producenti o filmskem projektu Honeymoon with Harry razmišljajo že dve desetletji. Po poročanju revije Hollywood Reporter so že bili v igri režiserji, kot so Paul Haggis, Jonathan Demme in Nick Cassavetes. Na igralski strani so zanimanje pokazali Jack Nicholson, Robert De Niro, Bradley Cooper in Vince Vaughn. Haggis, oskarjevec, ki je ustvaril film Crash (2006), je napisal zgodnji osnutek in skoraj režiral različico, ki je pritegnila Vincea Vaughna in Jacka Nicholsona. Jonathan Demme je razmišljal tudi o režiji, ko je scenarij prepisala ​Jenny Lumet, znana po filmu Rachel se poroči in soustvarjalka filma Star Trek: Čudni novi svetovi.

Dan Fogelman film producira skupaj z Mikom Karzom iz Gulfstream Pictures. Drugo pomembno ime na seznamu producentov je Jennifer Salke, nekdanja vodja Amazon MGM, ki bo producirala prek svoje novoustanovljene založbe Sullivan Street Productions. Fogelman se je projektu prvič pridružil leta 2015, da bi napisal nov scenarij.

Jake Gyllenhal in Heath Ledger v filmu Gora Brokeback, ki je osvojil tri oskarje. FOTO: Press Release

Do leta 2017 je bil za režiserja imenovan Nick Cassavetes. Karz je ves čas ostal predan projektu, in ko so pravice potekle, se je boril za oživitev projekta, hkrati pa se je obdržal Fogelmanove različice. Zdaj je film končno našel svojo podlago.