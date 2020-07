Keanu Reeves še kot polbog v stripu

PRESS RELEASE Te dni v Berlinu nadaljuje snemanje Matrice 4. FOTO: Press Release

Posnel bi tudi film

Romantičnih vezi, ki so povezale Keanuja in Alexandro, ni dobro sprejela zvezdnikova očitno nekoliko motena oboževalka.

Obsedena oboževalka

90 metrov je najmanjša še dovoljena razdalja med zalezovalko in Keanujevo partnerico.

Nadvse rad bi ga igral! Če pa že ne jaz, upam, da ga bo upodobil kdo drug, saj je zgodba nadvse zabavna in zanimiva.

je te dni do vratu v delu. Ne le da so v Berlinu spet stekle filmske kamere Matrice 4, ki jih je marca sunkovito ustavilo širjenje koronavirusa, temveč je glavni junak znanstvenofantasične franšize, spet se je prelevil v svoj filmski alter ego Nea, zdaj poprijel še za pisalo.Moči je namreč združil s plodovitim piscem stripovinlotila sta se ustvarjanja stripovske serije BRZRKR, ki bo od oktobra mesečno izhajala v 12 izdajah. S skokom v stripovske vode so se zvezdniku, ki je zaljubljen v te slikane zgodbe že od otroških let in so imele precejšen vpliv tudi na njegov umetniških ter igralski izraz, uresničile dolgoletne sanje.Glavni junak Keanujevega stripa je mogočni polbog, ki vandra po Zemlji in išče odgovore o svojem obstoju. »Je zgodba o nesmrtnem bojevniku, prežeta z zgodovino, zarotami, duhovnostjo ter boksarskimi akcijami in nasiljem. Vse se dogaja z namenom, ki bralcu na koncu ponudi srhljivo odkritje,« je Kindt na kratko povzel rdečo nit stripovske pustolovščine, v kateri polbog Brzrkr, seveda na moč podoben Reevesu, odkrije svoje poslanstvo v delu za ameriško vlado, za katero na svoja pleča prevzema tiste naloge, ki so za druge prenevarne in preveč burne.Podobno razburljiv je za hollywoodskega igralca že ustvarjalni proces pisanja, zaradi česar je v nenehnem videostiku s Kindtom. »Jaz sem zdaj v Berlinu, a sem z Mattom nenehno na računalniku. Navdušen sem nad tem, kako in v katero smer se stvari odvijajo. Zgodba dobiva kup presenetljivih zasukov,« je dejal Reeves in dodal, da jim uspeva odlično prepletati domišljijo z resničnostjo.Prvi iz serije 12 stripov, pod katere se bosta kot pisca podpisala Reeves in Kindt, medtem ko je ilustracije prevzel nagrajeni risarprihaja na knjižne police oktobra. A zvezdnik že gleda tudi precej naprej, k možnosti, da strip pozneje prevedejo v filmsko zgodbo, pri čemer ne bi pomišljal, da bi sam zaigral Brzrkrija. »Nadvse rad bi ga igral! Če pa že ne jaz, upam, da ga bo upodobil kdo drug, saj je zgodba nadvse zabavna in zanimiva.«Profesionalno mu torej vse teče kot po maslu, pred kakšnim letom pa se je razjasnilo tudi nebo nad njegovo zasebnostjo, saj se je zaljubil v vsestransko umetnico, ta je prva ženska po približno 20 letih, ki ji je uspelo omrežiti lepotčevo srce. A čeprav se v njuni ljubezni še vedno cedita le med in mleko, je zdaj nekaj skalilo njuno srečo.Romantičnih vezi, ki so povezale Keanuja in Alexandro, namreč ni dobro sprejela zvezdnikova očitno nekoliko motena oboževalka, ki se je odločila svoji tekmici zagreniti življenje. Tako močno, da se je zaradi sovražno naravnane zalezovalke Grantova začela bati za svojo varnost. Očitno ne povsem neutemeljeno, saj ji je sodnik odobril začasni odlok prepovedi približevanja, po katerem se obsedena oboževalka, znana kot, Alexandri, njenemu domu in delovnim prostorom ne sme približati na manj kot 90 metrov. Vzdržati se mora tudi vsakršnih stikov po družbenih omrežjih.Zalezovalno kampanjo je Cathryn, katere preteklost je prepojena z aretacijami in obsodbami, začela že pred meseci. Začela je s spletnim nadlegovanjem in Alexandro bombardirala s sovražnimi sporočili, celo grožnjami. To se je menda stopnjevalo v fizično zasledovanje in nadziranje Alexandrinega gibanja. Fotografirala naj bi njen avto in dom ter slike objavljala na spletu. Pojavljala se je tam, kamor je morala iti Alexandra. Večkrat je menda vdrla na umetničino posest. To obsedeno in grozeče vedenje je igralčevemu dekletu nagnalo strah v kosti, sploh združeno z vednostjo, da ima Cathryn že precej obsežno policijsko kartoteko.