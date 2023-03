Keanu Reeves navdušen nad soigralko

Ameriški igralec ​Keanu Reeves je navdušen nad tem, kako se je japonsko-britanska pop zvezdnica Rina Sawayama vrgla v priprave za svojo prvo vlogo v novem filmu o mirnem, a smrtonosnem Johnu Wicku, ki nosi podnaslov 4. poglavje. Reeves se je v nedavnem intervjuju za novičarski portal Entertainment Weekly razgovoril o filmu in predvsem o Rinini igri v vlogi Akire, hčere Wickovega prijatelja in menedžerja hotela Šimazuja Kodžija (ki ga igra Hirojuki Sanada).

Obojestranske pohvale

»Odlična je bila,« je dejal Reeves o Rini, ki je prej slovela po kritiško cenjenih pop projektih. »Mislim, da je v filmu prav neverjetna. Prišla je na priprave v tabor Johna Wicka in se vrgla na delo, bila je tako zagreta.« Kakor je dodal, ima Rina »plesne izkušnje, zato se je res odlično premikala skozi prostor. Krasno jo je bilo gledati, kako ji vse uspeva, poleg tega je vnesla nekaj svoje osebnosti v same spopade. Super je bilo.«

Ekipa 4. poglavja FOTO: Monica Schipper/Getty Images

Tudi Rina Sawajama je med gostovanjem v televizijski oddaji The Tonight Show govorila o pettedenskem usposabljanju v taboru Johna Wicka, ki je potekalo pred začetkom snemanja. Kakor je skromno povedala, to ni bilo dovolj, da bi se ustrezno pripravila na snemanje. Že v prvem tednu si je namreč pretegnila mišico: »Vadili smo koreografijo, kjer sem morala iz počepa skočiti vstran ... In si že na prvi dan treninga pretegnila hrbet.« A vseeno je nadaljevala priprave.

Tudi Rina je navdušena nad soigralcem. Kakor je povedala v nedavnem pogovoru v jutranji oddaji Good Morning America, je bil Keanu »tako prijazen« med snemanjem, pri čemer je poudarila, da je še kako upošteval, da je to njena prva filmska vloga. »Keanu res ni nastopač. Vedno si tudi v zaodrju prizadeva, da bi se na snemanju res vsi dobro počutili,« je dejala. »Resnično zna izključiti svojo slavo, kar je precej nenavadno. Človek bi pomislil, da Keanuja ves čas spremlja neka avra slovite osebnosti, a na snemanju je samo zato, da dela. Prav nič mi ni bilo nerodno v njegovi družbi.«

John Wick: 4. poglavje že igra v slovenskih kinematografih, poleg Reevesa in Rine pa v skoraj triurnem filmu nastopajo še Laurence Fishburne, Donnie Yen, Ian McShane in zdaj že pokojni Lance Reddick.