Kdo sta golobčka?

Pevka Janja Bajlec ima lep glas in stas.

Ansambel Falant je na sceni šest let.

Ansambel Falant iz Žalca sestavljajo trije fantje in dekle. Vodja ansambla je, ki mu družbo delajo šein pevka. Čeprav tu in tam zaplujejo tudi v pop rock vode, ostajajo v prvi vrsti zvesti domačim vižam.Potem ko so fantje in dekle, čeprav v nekoliko drugačni zasedbi kot danes, pred šestimi leti prvič javno nastopili, so se z lepim zvenom hitro prikupili poslušalcem. A niso preigravali zgolj že znanih polk in valčkov ter drugih skladb, temveč so začeli ustvarjati tudi svoje avtorske skladbe. Prva, ki so jo predstavili, je bil valček z naslovom Misel nate. Glasbo zanj je napisal vodja in harmonikar Franci Falant, besedilo pa je ustvaril takratni članOba sta ustvarila še polko z naslovom Dan's ne bom pr' tebi spal, zelo čuten pa je tudi njihov valček Zadnji angel, za katerega pa je besedilo napisala odlična tekstopiska, ki se je s Francijem kot avtorjem glasbe odlično ujela tudi v simpatični polki z naslovom Trmasta deklica. Nekaj besedil sta za Falante napisala tudiin. Potem so odkrili še eno avtorico besedil, in sicer, ki je zanje napisala besedilo za valček Tu srce je doma. Tega pa so posneli v sodelovanju s čukom, ki je prispeval bas.»In nastal je valček, ki poboža dušo, potrka na srce in nas spomni na vse tisto, kar je v življenju pomembno: iskrena čustva, topel dom in naši najbližji,« je ob izidu videospota konec minulega leta povedal vodja ansambla. Franci se trudi, da bi bil zven njihovega ansambla čim bolj prepoznaven in izviren, zato piše melodije, ki jih ljudje lahko začutijo.Prad kratkim so poslušalce razveselili še z eno novo polko z naslovom Reci, da boš moja, za katero je besedilo prav tako napisala Suzana Roj, glasbo pa seveda Franci. Govori pa o iskri, ki je med moškim in žensko vnela simpatijo prvi hip, ko sta se srečala njuna pogleda. In menda ljubezen gori še danes.In to kar v skupini Falant, čeprav so fantje in dekle skrivnostni in o tem ne govorijo. Ljubezen je vroča še danes, kdo sta golobčka, pa morda ob ogledu videospota odkrijete kar sami.