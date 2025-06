Kdo je skrivnostni gost Glastonburyja?

Angleški glasbeni festival v mestecu Glastonbury, ki ima manj kot 10.000 prebivalcev, število obiskovalcev dogodka pa seže tja do 200.000, ohranja tradicijo gosta presenečenja.

V soboto, 28. junija, ob 16.30 bo na oder stopil legendarni John Fogerty, glasbenik, ki je letos dopolnil 80 let, v zgodovino pa se je vpisal s skupino Creedence Clearwater Revival ter pesmimi Have You Ever Seen the Rain?, Bad Moon Rising in številnimi drugimi. Takoj za njim pa je napovedana skupina Patchwork. Skupina z imenom Patchwork, ki bi ustrezala visokim merilom festivala, pa ne obstaja. Ker dramaturška logika zahteva, da bi legendarnemu Fogertyju sledila še večja atrakcija, se vrstijo ugibanja.

V soboto, 28. junija, bo na oder stopil John Fogerty, za njim pa je napovedana skrivnostna skupina Patchwork. FOTO: Daniel Cole/Reuters

BBC si pri razrešitvi uganke pomaga s preteklimi skritimi gosti. Leta 2022 je bil presenečenje enega od odrov Jack White, nekoč kitarist in vokalist zasedbe White Stripes. Leta 2023 je bilo napovedano izmišljeno ime, The Churnups, izkazalo pa se je, da gre za rockersko megaskupino Foo Fighters. Lani je na oder nenapovedano stopila angleška skupina Kasabian.

Kdo bi torej lahko nadaljeval zabavo, ki jo bo na visoke obrate dvignil John Fogerty? BBC, ki s festivalom tesno sodeluje, za zdaj ugiba. Morda se za imenom Patchwork skriva obujena angleška skupina Pulp, najbolj dejavna pred tremi desetletji, pred kratkim pa je ansambel po 25 letih nedelovanja predstavil novo ploščo. No, skupina Pulp je že zanikala, da bi se lahko pojavila kot festivalski as iz rokava. Kar pa še ne pomeni nič.

Najbolj tvegana stava

Mogoče se za imenom Patchwork skriva ameriška pop skupina Haim, ki jo sestavljajo sestre Alana, Danielle in Este Haim, se sprašuje BBC. In ugiba še naprej. Mumford and Sons, angleška folk rock skupina? Argument za to stavo je, da se je skupina po sedmih letih spet zbrala in krenila na potep.

Naslednja stava je najbolj tvegana: kaj pa, če na festival Glastonbury prihaja od mrtvih obujena megaskupina Oasis? Brata Liam in Noel Gallagher sta po poldrugem desetletju zakopala bojno sekiro, sporočila sta, da se bodo Oasis letos poleti odpravili na turnejo po Veliki Britaniji in Irski. V Londonu, denimo, bodo petkrat nastopili na stadionu Wembley. Četrtega julija bodo turnejo začeli v mestu Cardiff. Vstopnice za britansko in irsko turnejo so bile nemudoma razprodane.

Brata Noel in Liam Gallagher sta kategorično zanikala, da se vračata na festival, na katerem je skupina Oasis nastopila v letih 1994, 1995 in 2004. FOTO: Phil Noble/Reuters

Po ocenah je lani, ob napovedi turneje, v digitalni vrsti brez vstopnic ostalo več milijonov ljudi. Se torej za imenom Patchwork (besedo bi lahko prevedli kot krpanka, pa tudi skrpucalo) skrivajo Oasis? Brata Noel in Liam sta kategorično zanikala, da se vračata na festival, na katerem je skupina Oasis nastopila v letih 1994, 1995 in 2004.