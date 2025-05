Kdo bo zmagal na Evroviziji? Takšno je mnenje gledalcev na spletu

V švicarskem Baslu se je ob 21. uri začel veliki finale letošnje Evrovizije, na katerem nastopa 26 držav. Med njimi tokrat ni Slovenije, saj se je Klemen Slakonja poslovil že v prvem polfinalu. Kljub temu slovenski gledalci z zanimanjem spremljajo dogajanje in že nestrpno pričakujejo, kdo bo zmagovalec 69. izvedbe tega največjega evropskega glasbenega spektakla.

Švedska favoritinja, a mnenja so deljena

Stavnice že več dni napovedujejo zmago Švedske, ki jo zastopa skupina KAJ s pesmijo Bara bada bastu. Tik pred začetkom finala je spletna stran Eurovisionworld napovedovala, da ima Švedska 42 odstotkov možnosti za zmago, Avstrija 20 odstotkov, Francija pa 14.

Justyna Steczkowska, poljska predstavnica. FOTO: Denis Balibouse Reuters

Vzporedno z dogajanjem na odru pa družbena omrežja razkrivajo raznoliko razpoloženje gledalcev.

Nizozemski predstavnik Claude je s pesmijo C’est la vie sprožil burne odzive. Nekateri gledalci so zapisali, da si pesem prepevajo ves večer, drugi pa jo primerjajo s pesmimi iz devetdesetih let in jo označujejo kot zastarelo. Nekdo je pripomnil, da je bila pesem tako slaba, da je čas za odmor.

Avstrija navdušila z brezčasnostjo in iskrenostjo

Avstrijski izvajalec JJ in pesem Wasted Love sta pri gledalcih pustila močan vtis. Opisujejo jo kot brezčasno in čustveno – takšno, ki bo nekaj pomenila tudi čez desetletje. Nekateri komentatorji so poudarili, da gre za redko umetniško točko, ki preseže običajno evrovizijsko formulo.

Finska pevka Erika Vikman je nastopila z veliko energije in karizmo, gledalci pa so navdušeno pohvalili tudi tolmačko za znakovni jezik, ki je s svojo interpretacijo dodatno obogatila nastop.

Lucio Corsi predstavlja Italijo. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Estonski predstavnik Tommy Cash je navdušil s plesno točko, ki jo mnogi označujejo za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini Evrovizije. Gledalci so zapisali, da jih je njegovo gibanje hipnotiziralo in pustilo brez besed.

Združeno kraljestvo: končno predstavnik, ki zna peti

Britanska skupina Remember Monday je gledalce prijetno presenetila. Pohvalili so njihovo ubranost, iskreno veselje na odru in prepričljiv vokal. Mnogi so zapisali, da je to eden redkih britanskih nastopov, ki se jih bodo z veseljem spominjali.

Norveški izvajalec Kyle Alessandro je navdušil s prepletom moči in nežnosti, medtem ko so španski gledalci množično podpirali svojo predstavnico Melody, ki je s pesmijo Esa Diva požela val navdušenja.

Abor & Tynna, nemška predstavnika. FOTO: Denis Balibouse Reuters

Polovico končnega rezultata bodo prispevale strokovne žirije, drugo polovico pa gledalci po vsej Evropi. Slovenske točke bo podelila Lorella Flego.

Bo Švedska ubranila položaj favoritinje? Lahko Avstrija ali Francija presenetita? Evropa že odšteva trenutke do razglasitve novega evrovizijskega zmagovalca, a na to bo treba počakati še nekaj ur.