Kdo bo šel v dvorano slavnih?

Znanih je letošnjih 14 nominirancev za vključitev v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Medtem ko so bili ameriška diva Mariah Carey, legendarni britanski alternativci Joy Division oziroma New Order, ameriška legenda Cyndi Lauper, eni od utemeljiteljev britpopa Oasis, seattelski grungeerji Soundgarden in ameriški rock duet The White Stripes v preteklosti že nominirani, so nekateri nominacijo prejeli prvič. Mednje sodijo angleški rockerji Bad Company, ameriški blues rockerji The Black Crowes, eden od pionirjev rock'n'rolla Chubby Checker, britanski pevec Joe Cocker, angleški punk rocker Billy Idol, mehiška pop rock skupina Maná, ameriški raperski dvojec Outkast in ameriški rockerji Phish.

Chubby Checker velja za enega od pionirjev rock'n'rolla. FOTO: Deezer

Izvajalci so lahko za vključitev v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu predlagani 25 let po izidu prvega posnetka. Glasovanje se je že začelo: oboževalci lahko za svoje favorite glasujejo prek spleta, o tem, kdo bo dejansko sprejet, pa bo odločila mednarodna žirija 1200 glasbenikov in strokovnjakov iz glasbene industrije. V dvorano slavnih bo še letos sprejeta približno polovica nominirancev.