Kazanje s prstom je postalo nacionalni šport

Hamo & Tribute 2 Love imajo novo skladbo. Pesem, ki združi, poveže, zaljublja in greje. In pesem Vse lepo za vse prihaja ravno v času, ko jo najbolj potrebujemo. »Že dve leti živimo po diktatu viroze, ki je izdatno izčrpala našo dovzetnost za iskanje pozitivnih in lepih trenutkov v življenju. Razslojujemo se na vseh koncih, prepir je postal vrednota, kazanje s prstom nacionalni šport, zavzemanje strani pa splošna praksa. Tega je preveč in predvsem dovolj! Ljubezen se od tega distancira,« pravi Matevž Šalehar - Hamo in dodaja, da se ljubezen ne ozira na barve prepričanja, raso, partizane in nepartizane. »Ko se vname iskrica ljubezni, tudi epidemija raznolikosti postane harmonija enakosti. In Vse lepo za vse je takšna pesem. Pesem, ki združi, poveže, zaljublja: cepljene in necepljene, rdeče in bele, črne in srebrne,« dodaja Hamo.

Matevž Šalehar - Hamo je leto 2022 razglasil za leto lubezni. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Fantje iz skupine so za pesem posneli videospot. Ljubezenska zgodba se odvija po nareku pesmi. V glavni vlogi tokrat blesti Buco iz Hamo & Tribute 2 Love, ki je z ekranizacijo skladbe pokazal, da njegov talent niso samo tolkala in bobni, ampak je rojen tudi za oskarja. Z izredno obrazno mimiko nas popelje v ljubezensko zgodbo, v svojo dvojino, ki se dogaja v božičnem času. V glavni ženski vlogi se mu je pridružila Izla Bučar, kar je dodalo piko na i diabetičnemu zapletu zgodbe.

Hamo & Tribute 2 Love se že veselijo prihajajočih prazničnih dni, še bolj pa se veselijo prihajajočega leta 2022, ki so ga krstili za leto lubezni. Že v prvi četrtini leta 2022 bodo namreč spet stali na odru Kina Šiška, ki so ga pred petimi leti razprodali.