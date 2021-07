Katja Korošec je prehodila pot od sramežljivke do pevke

Mlada pevkapotrjuje, da so sanje dosegljive. Od nekdaj si je želela postati pevka, z obilico volje in truda ji je tudi uspelo. Po letih prepevanja v pevskem zboru, brenkanja na strune kitar in po vrsti nastopov na lokalnih prireditvah je sklenila sanjam postaviti temelje. Podala se je v šolske klopi in začela piliti glas v glasbeni šoli. Končno je napočil čas, da je pridobljeno znanje spustila tudi v eter. Podala se je na samostojno glasbeno pot, pri tem pa sta ji pomagala, sicer pevec skupine Flirrt, ki se je kot avtor podpisal pod glasbo, ter, ki je svoj pečat pustil pri aranžmaju in produkciji. Tudi besedilo Katjine pesmi Samo objemi me je napisal Lunaček.»Ljubezen do glasbe pomirja in ti da krila. Treba je živeti svoje sanje, zato sem jih tudi sama končno uresničila,« Katja sporoča ob premieri svoje skladbe, ki zagotovo ne bo zadnja. »Že od nekdaj sem čutila, da je petje moja velika ljubezen, saj v tem resnično uživam. S plesom sem se ukvarjala kar petnajst let. Ves ta čas sem tudi pela, a sem bila glede petja v javnosti sprva malo sramežljiva. Vendar sem se le opogumila in stopila tudi pred mikrofon, saj imamo v družini kar nekaj glasbeno nadarjenih posameznikov,« še dodaja simpatična pevka.