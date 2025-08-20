Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Katarina Čas preživlja težke dni. Za vedno se je namreč poslovila njena babica Dani, ki je sicer doživela visoko starost – 93 let. »Odšla je moja zlata babica,« je igralka sporočila na instagramu, kjer je objavila tudi njuno skupno fotografijo.

»Babi Dani, hvala, ker si bila moja babi. Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine. Objemi dedija,« je še zapisala Katarina in dodala, da jo bo imela rada za vedno.