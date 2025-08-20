SLOVO

Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Pokojni je namenila ganljive besede.
Fotografija: Katarina Čas. FOTO: Uroš Hočevar
Katarina Čas. FOTO: Uroš Hočevar

N. B.
20.08.2025 ob 10:28
N. B.
Katarina Čas preživlja težke dni. Za vedno se je namreč poslovila njena babica Dani, ki je sicer doživela visoko starost – 93 let. »Odšla je moja zlata babica,« je igralka sporočila na instagramu, kjer je objavila tudi njuno skupno fotografijo.

»Babi Dani, hvala, ker si bila moja babi. Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine. Objemi dedija,« je še zapisala Katarina in dodala, da jo bo imela rada za vedno. 

Slovo ... FOTO: Zaslonski posnetek/Instagram
Slovo ... FOTO: Zaslonski posnetek/Instagram

 

