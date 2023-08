Kamfest odpovedan: razmere v občini Kamnik so še vedno izjemno težke

Grozljive in pretresljive razmere po uničujočih poplavah so številne glasbenike prisilile, da so prestavili ali odpovedali svoje nastope, prav tako številne organizatorje, ki naj bi v prihodnjih dneh marsikje izpeljali dogodke. Tudi organizatorji poletnega kulturnega festivala Kamfest so sporočili, da tega letos žal ne bodo izpeljali.

»Ekipa festivala z žalostjo v srcu sporoča vsem obiskovalcem Kamfesta, da je letošnji festival odpovedan. Razmere v občini Kamnik so še vedno izjemno težke, zato se nam zdi primerno, da v takšnih okoliščinah festival v takšni obliki, kot je bil pripravljen, odpovemo. Vse, ki ste v predprodaji kupili vstopnice za večerne dogodke, prosimo, da jih vrnete na tistem prodajnem mestu, kjer ste jih kupili,« so sporočili organizatorji na družbenih omrežjih in dodali, da bo ekipa festivala z vsemi razpoložljivimi logističnimi sredstvi pomagala pri odpravljanju posledic naravne ujme. Na ulicah in trgih Kamnika naj bi do 12. avgusta potekal letos že 20. poletni festival Kamfest. Predvideno je bilo, da bi se zvrstilo več kot 60 dogodkov na različnih lokacijah po Kamniku.