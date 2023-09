Kamere so v Šibeniku ustavile promet

V Šibeniku se je začelo snemanje celovečernega igranega filma o hrvaški košarkarski ikoni Draženu Petroviću, ki je pred 30 leti – bilo je 7. junija 1993 – umrl v prometni nesreči v Nemčiji, star le 28 let. Kamere filma Nešto jače od mene – priča o Draženu Petroviću (Nekaj močnejšega od mene – zgodba o Draženu Petroviću), nad katerim vihti režijsko taktirko Danilo Šerbedžija, so se začele vrteti že v petek na šibeniškem Baldekinu, v četrti Petrovićevega otroštva. Snemalna ekipa pa bo pot nadaljevala v Zagreb in na drugo stran luže, v ZDA.

Po obsežnih pripravah na film, za katerega je scenarij spisal Ivan Turković-Krnjak, je konec prejšnjega tedna padla prva klapa v košarkarjevem rodnem Šibeniku. Na snemanju je sodelovalo več kot 70 filmskih delavcev ter številni igralci in statisti, ki so se vrnili v 70. leta prejšnjega stoletja, v čas Petrovićevega odraščanja. Na šibeniških ulicah je zato konec tedna veljala posebna ureditev prometa, na kar so se tako mestne oblasti kot prebivalci menda odzvali z obilo razumevanja.

Zaradi lahkotnega obvladovanja žoge je dobil vzdevek košarkarski Mozart. FOTO: Kk Cibona

Vsa obdobja odraščanja

Film bo sicer pokril vsa pomembnejša obdobja iz življenja enega od najboljših košarkarjev na svetu, od otroštva in odraščanja v Šibeniku, njegove košarkarske kariere v Evropi in ZDA do vojne na območju nekdanje Jugoslavije, romantičnih zvez in njegove tragične smrti v avtomobilski nesreči leta 1993. »Ta film je zgodba o Draženu, preostali smo tu res samo zato, da pomagamo. Njegova zgodba navdihuje otroke in mlade že več kot 40 let,« je ob začetku dejala priznana hrvaška igralka Zrinka Cvitešić, ki je prevzela vlogo Draženove mame Biserke.

Življenje ikone bo ujel filmski trak. FOTO: Promo

In dodala, da je bilo v Šibeniku od prvega trenutka, ko so stekle filmske kamere, moč čutiti le ljubezen in ponos ljudi na njihovega »malčka«. Srbski igralec Dragan Mićanović v vlogi Draženovega očeta Joleta je dejal, da »ko snemaš zgodbo o tako ljubljeni osebi, kot je bil in ostaja Dražen, ki je s svojim delom in talentom navdihoval generacije, si navdušen, a hkrati veš, kako veliko odgovornost imaš'«. Dražena kot otroka bo v filmu odigral šibeniški osnovnošolec Tonko Stošić, odraslega pa mladi hrvaški igralec Domagoj Nižić.

Dražen Petrović, ki so mu pravili tudi košarkarski Mozart, je športno kariero začel v rodnem Šibeniku. Nato je prestopil v Cibono, od tam v Real Madrid, nato pa ga je športna pot ponesla v Ameriko, v NBA, kjer je sprva igral za portlandske Trail Blazers in potem za ekipo Nets v New Jerseyju. Po njegovi smrti so Nets upokojili njegovo številko 3. Jugoslovansko košarkarsko reprezentanco je vodil do zlata na svetovnem prvenstvu v Argentini leta 1990 in do prvega mesta na evropskem prvenstvu v Zagrebu 1989. S hrvaško reprezentanco je dosegel njen največji uspeh, srebrno medaljo po znamenitem finalu z ZDA na olimpijskih igrah v Barceloni 1992.