Kakšno presenečenje! To se obeta Sloveniji na Evroviziji

Bliža se največji glasbeni šov Evrovizija, na katerem bo slovenske barve tokrat predstavljala izbrana skupina Joker Out. Fantje bodo nastopili v drugem polfinalu, ki se bo odvil 11. maja. Držimo pesti, da bodo svoj nastop na odru ponovili še 13. maja.

V četrtek dopoldne smo preverili stavnice – Eurovisionworld.com. Na lestvici, kjer sprašujejo, kdo bo slavil na letošnji prireditvi, ima največ možnosti izvajalka Loreen s pesmijo Tattoo (Švedska).

Sledijo Cha Cha Cha finskega raperja Käärijä in ponovno Ukrajinci. Rumenomodro zastavo bo predstavljal duo Tvorchi s pesmijo Heart of Steal.

Spomnimo, že lani je slavila Ukrajina, vendar so se zaradi očitnega, odločili, da bo tokrat gostiteljica Velika Britanija, bolj natančno Liverpool.

Kako kaže Sloveniji?

Slovenski fantje, pevec Bojan Cvjetičanin, bobnar Jure Maček, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh ter basist Nace Jordan, se že mudijo na turneji, na prireditvi pa nas bodo predstavljali s pesmijo Carpe Diem. Ne glede, da bi iz naslova morebiti pričakovali kakšen drug jezik, bodo na evrovizijskem odru odmevali v slovenskem jeziku (obstaja sicer tudi angleška različica pesmi).

Stavnice trenutno kažejo, da so Joker out, po možnostih za zmago, trenutno na 21. mestu. Glede na to, da se jih bo v finalu predstavilo 26, se zdi, da je možnost za dvojni nastop pred milijonskim občinstvom dosegljiva, zmaga nekoliko manj.

Na poti do finala jim stojijo (navajamo jih po vrsti, kot bodo nastopali) Danci, Armenci, Romuni, Estonci, Belgijci, Ciprčani, Islandci, Grki, Poljaki (za njimi, kot deseta, bo nastopila Slovenija), Gruzijci, predstavniki San Marina, Avstrijci, Albancin, Litvanci in Avstralci.

Kaj pa sosedi in države eks Jugoslavije

Najbolje kaže severnim sosedom Avstrijcem, ki so trenutno na devetem mestu, je razvidno iz stavnice. Italija je dve mesti niže, Srbija na 15. mestu, Hrvaška takoj za njimi.

A stave so stave. Kaj nam bodo tokrat skuhali, bomo videli v kratkem.