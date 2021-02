Kaj vezejo štirje Korošci

Ana Šket je napisala scenarij za videospot njihove prve polke Očka praznuje. FOTO: K. E.

Dobri prijatelji in glasba

Posnetih imajo kar nekaj lastnih skladb, katerih avtor je vodja in harmonikar Erik, a jih za zdaj še skrbno čuvajo, saj se želijo z njimi v prihodnje prijaviti poleg na vurberškega, kamor so bili sprejeti, še na druge festivale narodno-zabavne glasbe.

Trije fantje, in sicerinso študentje različnih fakultet. Erik obiskuje fakulteto za elektrotehniko, Mitja fakulteto za strojništvo, Urban pa fakulteto za multimedijo. Njihov najmlajši članpa je še dijak, obiskuje srednjo strojno šolo na Ravnah, smer strojni tehnik.»Pohvalimo se lahko, da smo na sceni približno dve leti, a že imamo posnetih kar nekaj avtorskih skladb, za katere je melodije spisal naš harmonikar Erik, besedila pa njegov pokojni stric,« pravijo fantje, ki so za polko z naslovom Očka praznuje pred kratkim posneli prvi videospot, ki beleži že prek 10.000 ogledov. Zanjo je tako melodijo kot besedilo ustvaril Erik Oder, aranžma je delo. Kot pove vodja ansambla in harmonikar Erik Oder, so bili letos najbolj veseli, ko so izvedeli, da so med izbranci za festival Vurberk, a bodo nanj žal morali počakati eno leto, saj ga je letos preprečila koronakriza.In čemu so fantje izbrali prav ime Vez? »Ves čas nas povezuje ljubezen do glasbe, tudi sicer smo dobri prijatelji, zato smo izbrali preprosto ime. Ker prihajamo iz Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, se včasih pošalimo, da smo tudi fantje treh dolin,« se še pošalijo fantje, ki so se lani predstavili na nekaj koncertih na Koroškem.Na Jožefovem na Muti, Karitasovem v Mežici, letos pa na Valentinovem, prav tako na Muti. Kot rečeno, imajo posnetih kar nekaj lastnih skladb, katerih avtor je vodja in harmonikar Erik, a jih za zdaj še skrbno čuvajo, saj se želijo z njimi v prihodnje prijaviti poleg na vurberškega, kamor so bili sprejeti, še na druge festivale narodno-zabavne glasbe. Kot rečeno, so se konec avgusta širšemu občinstvu predstavili s prvim videospotom za skladbo z naslovom Očka praznuje, pod katero se je podpisal Erik Oder.Kot nam je zaupal, je to pesem napisal za svojega očeta ob praznovanju okroglega jubileja, aranžma pa je delo njihovega mentorja Mateja Turinka. Najprej so jo posneli v Studiu Lugoton v Spodnji Kostrivnici, pri, videospot pa v kraju Dovže in na Sveti Ani pri Slovenj Gradcu, od koder se odpiral čudovit razgled na koroške gore. Glavno vlogo v njem so fantje zaupali kar Erikovemu očetu, ki mu je bila pesem tudi namenjena, preostali igralci pa so sorodniki drugih članov ansambla. Zanimivo je, da je scenarij napisala, pevka Ansambla Lunca, režisersko palico in kamero pa je imel v rokah