Kaj ti je deklica v četrtek v Mestnem kinu Domžale

V Mestnem kinu Domžale bodo jutri, 7. marca, ob 20. uri predvajali film Kaj ti je deklica. Po projekciji se bosta z gledalci srečali režiserka Urška Djukić in glavna igralka Jara Sofija Ostan. Scenarij sta napisali režiserka in Marina Gumzi, igrajo pa Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković in drugi. Film nosi letošnjo letnico, je koprodukcija Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije. Govori o sramežljivi 16-letni Luciji, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru, kjer se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano Mario. Ko zbor odpotuje v čedadski samostan na vikend intenzivnih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano Mario in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Djukićeva je 2016. na 19. Festivalu slovenskega filma za kratki igrano-animirani film Dober tek, življenje! prejela nagrado vesna za najboljši kratki film. Leta 2019 je režirala kratki film The Right One, ki je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu, 2021. pa v slovensko-francoski koprodukciji s sorežiserko Émilie Pigeard kratki animirani dokumentarni film Babičino seksualno življenje, ki je bil nagrajen z evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film in cezarjem za najboljši animirani kratki film.