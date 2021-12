K sodelovanju povabil očeta in mamo

Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja je na svoj 28. rojstni dan, ki ga je praznoval včeraj, poslal na radijske in televizijske postaje nov valček z naslovom Sem ti danes že povedal, da te rad imam. V njem se mu kot posebna gosta pridružita mami Nives in ati Drago, ki sta tudi glasbeno podkovana, čeprav glasba ni njun osnovni poklic.

»Gre za družinski projekt, ki bo za vedno ostal globoko v naših srcih,« pravi znani Laščan, ki brez sramu pove tudi, da bo narodno-zabavna glasba vedno del njega, saj je del družinske tradicije. »Z njo sem odraščal, odkril prve velike odre, zato me bo zagotovo spremljala do konca dni,« se razneži Dejan, ki je točno na svoj rojstni dan poslušalcem premierno predstavil praznični valček, ki so ga nekoč peli in igrali člani znanega Ansambla Vigred. V njem je oče Drago igral kitaro.

»Besedilo te pesmi predstavlja vse, v kar močno verjamem tudi sam, in začutil sem, da mora njeno sporočilo doseči ljudi. Dejstvo, da sem jo imel priložnost zapeti s starši, jo naredi še bolj edinstveno,« o skladbi pove Dejan. In razmišlja: »Ljudje si premalokrat povemo, da se imamo radi. Mnogi ne poklonijo radi lepih besed in ne delijo komplimentov. Jaz, na primer, vsak dan komu povem, da ga imam rad – družini, prijateljem, mojemu Dejan Dogaja bendu. Ja, seveda, tudi kakšnemu dekletu. Zato si zelo želim, da bi to pogosteje in brez zadržkov počeli tudi drugi in se ne bi zanašali na to, da nekdo v naši bližini to itak ve. To je treba večkrat povedati.«

A kot nam je že zaupal, izid pesmi ni bil njegov prvotni namen, ampak le enkratna izvedba, kot darilo očetu za 60. rojstni dan, ki ga je praznoval letos. »Mami je dala pobudo, da mu pesem zapojeva v duetu, in oh, kakšna sreča je bila v njegovih očeh! Takrat sem se tudi odločil, da ga po svoje izzovem, da jo kot družina še zadnjič priredimo in izdamo kot prvi singel. Kako bi mi lahko rekel ne!« smeje prizna Dejan. Tokrat se je pod glasbo in besedilo valčka podpisal Igor Pirkovič, ki se ga mnogi spomnimo kot avtorja megahita Adijo Madam, aranžma in avdioposnetek pa je delo Alena Klepčarja.

V videospotu, ki ga je Dejan Dogaja z družino posnel z ekipo Globus Videos, pa lahko vidimo Dejanovo babico Ano in celotno zasedbo banda. Posnet je bil na dveh družinskih lokacijah, v Bohinju in Laškem, prikazuje pa pravo zimsko idilo in ljubezen, ki jo prinaša družina – tako tista, v kateri se rodimo, kot tista, ki si jo z leti ustvarimo sami.