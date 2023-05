Justine Triet šele tretja ženska z zlato palmo (FOTO)

Francozinja Justine Triet je postala šele tretja ženska, ki je prejela prestižno zlato palmo, glavno nagrado na filmskem festivalu v Cannesu. V filmu Anatomy of the Fall spremljamo zgodbo nemške pisateljice, upodobila jo je Sandra Hüller, ki jo obtožijo umora moža, nato pa na sojenju poskuša dokazati svojo nedolžnost. Hüllerjeva je igrala tudi v filmu britanskega režiserja Jonathana Glazerja The Zone of Interest, ki si je v Cannesu prislužil veliko nagrado žirije – grand prix. Film se opira na roman Martina Amisa in pripoveduje zgodbo o poveljniku Auschwitza in njegovi ženi, slednji je glas in stas posodila Sandra Hüller, ki želita ustvariti zase in za svojo družino sanjsko življenje tik ob taborišču.

Častno zlato palmo je prejel Michael Douglas.

Nagrado za najboljšo režijo je na letošnjem festivalu prejel v Vietnamu rojeni francoski režiser Tran Anh Hung za film The Pot-au-Feu, nagrado žirije film Fallen Leaves finskega režiserja Akija Kaurismakija, ki se je za zlato palmo potegoval že petič. Najboljši scenarij je po mnenju žirije spisal Yuji Sakamoto za film Monster, ki ga je režiral japonski režiser Hirokazu Kore-eda.

Jonathan Glazer z nagrado grand prix FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Nagrado za najboljšo igralko je prejela Turkinja Merve Dizdar za vlogo učiteljice v filmu About Dry Grasses, ki ga je režiral njen rojak Nuri Bilge Ceylan. Najboljši igralec je postal Japonec Koji Yakusho, člane žirije je navdušil njegov nastop v filmu Perfect Days režiserja Wima Wendersa. Wenders je film posnel na Japonskem in v japonščini. Osredotočil se je na redkobesednega in malce asocialnega moškega v poznih srednjih letih, ki uživa v malih stvareh in gestah in je zadovoljen s službo čistilca tokijskih javnih stranišč.

76. so letos v Cannesu podelili nagrade.

Častno zlato palmo pa je letos prejel Michael Douglas, in sicer kot priznanje za briljantno kariero in angažma v kinematografiji. Douglas je bil eden največjih filmskih zvezdnikov v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, nastopil je v trilerjih, kot sta Prvinski nagon in Usodna privlačnost.