Jure Ivanušič z albumom Brezmejna

Na albumu Brezmejna je zbirka šansonov Jureta Ivanušiča, ki ga je v vinilni in digitalni obliki izdala Založba kaset in plošč RTV Slovenija v sodelovanju z Radiem Maribor. Gre za kalejdoskop tem, ki zadevajo sodobnega posameznika, od prikritih oblik vsakdanjega suženjstva in zblefiranih odnosov do ponarejenih resničnosti, konformizma, družbene apatije, revščine in banaliziranega upora. Osrednja nit je človekova zmožnost ali nemoč, da se v času kolektivne izgube orientacije bori za notranjo pokončnost in tisto redko, toda ključno osebno svobodo.

»Zbirka šansonov je nastajala skoraj dvajset let. Toliko namreč mineva od prvih osnutkov nekaj skladb iz tega albuma. V tistem času sem želel napraviti neke vrste omnibus šansonov z bendom in simfoničnim orkestrom, kratke uglasbljene zgodbe s filmsko atmosfero, ki bi bile povezane v celoto. Ker pa takrat moje skladbe še zdaleč niso bile zrele za tak projekt, sem ga za nekaj časa odložil in vmes z bendom Nordunk izdal album Srce v kovčku, za katerega sem prevedel trinajst Brelovih šansonov ter kasneje solo album Sonce in sence s Simfoniki in Big Bandom RTV Slovenija, na katerem sem posnel svoje novejše avtorske šansone ob še nekaj prevodih Brela in Brassensa,« pravi. Šele ko so ga pred nekaj leti znova poklicali kolegi iz skupine Nordunk, se je znova lotil stare ideje.

Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.

»Iz predala sem vzel pet nedodelanih šansonov iz tistega obdobja in jih dokončal ali predelal ter napisal še pet popolnoma novih. Čeprav je besedilo šansona samo po sebi poezija, pa je interpretacija tisto, kar skupaj z izvirno glasbo prinese dušo vsaki zgodbi. Zato smo z Nordunk s tem novim materialom najprej nastopili na koncertu na Festivalu Lent, po katerem sem dva ali tri šansone spet na novo revidiral. Glasbo sem ob besedilih pisal sam, razen za skladbo Sneži, katere glasba je pravzaprav glavna tema iz filma Prehod, v katerem sem odigral glavno vlogo in je dobil nagrado občinstva na FSF 2008. Skladateljica Dragana Jovanović mi je po premieri predlagala, da bi napisal besedilo, in kmalu smo z bendom Nordunk posneli demo verzijo. A sem takoj uvidel, da bo ta šanson najbolje deloval v aranžmaju za bend in celotni simfonični orkester. Tega je sedaj napravil Leon Firšt, ki je glasbeno-filmsko idejo tenkočutno in kreativno ujel prav v vsaki zgodbi. Dirigent Patrik Greblo je mojstrsko vodil orkester in izkušeno premagoval tehnične izzive snemanja Simfonikov in benda, ki se v določenih skladbah iz kabarejskega prelevi tudi v rock band,« je nastanek albuma razkril igralec, režiser, scenarist, glasbenik in večkratni nagrajenec Festivala šansona in Slovenske popevke. Skupino Nordunk, s katero Ivanušič sodeluje že od leta 1997, pa sestavljajo Andrej in Gregor Antauer, Bojan Logar, Tomaž Marčič, Martin Rošer in Simon Šimat.