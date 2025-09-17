  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ZBIRKA ŠANSONOV

Jure Ivanušič z albumom Brezmejna

Posnel ga je s skupino Nordunk, s katero sodeluje že od leta 1997.
Zbirka šansonov za album Brezmejna je nastajala skoraj dvajset let. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Zbirka šansonov za album Brezmejna je nastajala skoraj dvajset let. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.

Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.

Zbirka šansonov za album Brezmejna je nastajala skoraj dvajset let. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.
Mojca Koprivnikar
 17. 9. 2025 | 15:25
A+A-

Na albumu Brezmejna je zbirka šansonov Jureta Ivanušiča, ki ga je v vinilni in digitalni obliki izdala Založba kaset in plošč RTV Slovenija v sodelovanju z Radiem Maribor. Gre za kalejdoskop tem, ki zadevajo sodobnega posameznika, od prikritih oblik vsakdanjega suženjstva in zblefiranih odnosov do ponarejenih resničnosti, konformizma, družbene apatije, revščine in banaliziranega upora. Osrednja nit je človekova zmožnost ali nemoč, da se v času kolektivne izgube orientacije bori za notranjo pokončnost in tisto redko, toda ključno osebno svobodo.

»Zbirka šansonov je nastajala skoraj dvajset let. Toliko namreč mineva od prvih osnutkov nekaj skladb iz tega albuma. V tistem času sem želel napraviti neke vrste omnibus šansonov z bendom in simfoničnim orkestrom, kratke uglasbljene zgodbe s filmsko atmosfero, ki bi bile povezane v celoto. Ker pa takrat moje skladbe še zdaleč niso bile zrele za tak projekt, sem ga za nekaj časa odložil in vmes z bendom Nordunk izdal album Srce v kovčku, za katerega sem prevedel trinajst Brelovih šansonov ter kasneje solo album Sonce in sence s Simfoniki in Big Bandom RTV Slovenija, na katerem sem posnel svoje novejše avtorske šansone ob še nekaj prevodih Brela in Brassensa,« pravi. Šele ko so ga pred nekaj leti znova poklicali kolegi iz skupine Nordunk, se je znova lotil stare ideje.

Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.
Jure Ivanušič je iz predala vzel nekaj nedodelanih šansonov in napisal nekaj novih.

»Iz predala sem vzel pet nedodelanih šansonov iz tistega obdobja in jih dokončal ali predelal ter napisal še pet popolnoma novih. Čeprav je besedilo šansona samo po sebi poezija, pa je interpretacija tisto, kar skupaj z izvirno glasbo prinese dušo vsaki zgodbi. Zato smo z Nordunk s tem novim materialom najprej nastopili na koncertu na Festivalu Lent, po katerem sem dva ali tri šansone spet na novo revidiral. Glasbo sem ob besedilih pisal sam, razen za skladbo Sneži, katere glasba je pravzaprav glavna tema iz filma Prehod, v katerem sem odigral glavno vlogo in je dobil nagrado občinstva na FSF 2008. Skladateljica Dragana Jovanović mi je po premieri predlagala, da bi napisal besedilo, in kmalu smo z bendom Nordunk posneli demo verzijo. A sem takoj uvidel, da bo ta šanson najbolje deloval v aranžmaju za bend in celotni simfonični orkester. Tega je sedaj napravil Leon Firšt, ki je glasbeno-filmsko idejo tenkočutno in kreativno ujel prav v vsaki zgodbi. Dirigent Patrik Greblo je mojstrsko vodil orkester in izkušeno premagoval tehnične izzive snemanja Simfonikov in benda, ki se v določenih skladbah iz kabarejskega prelevi tudi v rock band,« je nastanek albuma razkril igralec, režiser, scenarist, glasbenik in večkratni nagrajenec Festivala šansona in Slovenske popevke. Skupino Nordunk, s katero Ivanušič sodeluje že od leta 1997, pa sestavljajo Andrej in Gregor Antauer, Bojan Logar, Tomaž Marčič, Martin Rošer in Simon Šimat

Več iz teme

Jure Ivanušičslovenska glasbaalbum Brezmejna
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
NOČEJO JE

Golobu zaradi obvezne božičnice pokazali rdeč karton, Cvar pa: »Je gospodarstvo res molzna krava ki jo je treba do konca iztisniti?«

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah.
17. 9. 2025 | 15:15
15:03
Bizarno
SPLETNA SENZACIJA

Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan: »Joj, pravkar sem izgubil apetit!«

Na spletu odmeva fotografija šolskega kosila.
17. 9. 2025 | 15:03
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
UČINKI

Presenetljiv vpliv zmerne vadbe na spomin

Vadba lahko deluje kot zaščita pred demenco in starostno izgubo spomina.
17. 9. 2025 | 15:00
15:00
Šport  |  Tekme
TOKIO

Bravo Tina Šutej! Bronasta na svetovnem prvenstvu, poglejte to veselje (FOTO)

Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.
17. 9. 2025 | 15:00
14:45
Premium
Novice  |  Slovenija
INOVACIJA

Plevel uničujejo s pomočjo elektrike

Vsiljivci rastlinam jemljejo življenjski prostor, svetlobo, hranila, vodo. V Preboldu so se ga lotili z inovativnim projektom brez škodljivih kemičnih sredstev.
Darko Naraglav17. 9. 2025 | 14:45
14:39
Novice  |  Svet
UMRL ZARADI ZASTRUPITVE

Krvava sled Kremlja? Julija Navalna obtožuje Putina za moževo smrt

Opozorila je, da je morda nekje na svetu nova Putinova žrtev.
17. 9. 2025 | 14:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki