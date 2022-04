Junija prihaja že 30. vurberški festival (FOTO)

Letos se na odre vračajo festivali narodno-zabavne glasbe, ki bodo spet tudi tekmovalnega in ne zgolj revialnega značaja, kot je bilo ponekod v minulem koronskem letu.

Prvi, med ansambli izjemno priljubljen, bo vurberški, in sicer 24. junija, ki bo letos jubilejni, 30. po vrsti. Še prej pa bodo v nedeljo, 8. maja, v Podnanosu na prireditvi Šembidska pomlad, ki jo pripravlja Turistično društvo Podnanos, opravili predizbor, na katerem bo komisija, ki ji bo predsedoval Tomaž Tozon, med vsemi prijavljenimi ansambli izbrala 12 tistih, ki jih bomo slišali tudi na Vurberku.

Prijavil se je tudi Ansambel Jarica, ki je lani nastopil tako v Oplotnici kot na Ptuju.

Tako kot v Podnanosu pa so rokave že krepko zavihali tudi člani Turističnega društva Vurberk, priprave na izvedbo so v polnem teku. »Letos bo festival poseben, saj se bo prvič odvijal na prenovljenem dvorišču nekoč mogočnega in najlepšega gradu na slovenskem Štajerskem na Vurberku, za kar je poskrbela občina Duplek, ki je tudi soorganizator festivala. Zdaj upamo le, da nam bo vreme naklonjeno in bomo lahko dogodek izvedli, kot si želimo,« pravi direktor festivala Janez Toplak.

Na letošnji razpis se je prijavilo 17 ansamblov, po pregledu prijav pa je komisija presodila, da jih pogoje za nastop izpolnjuje 15. »V minulih letih se je prijavilo tudi več kot dvajset ansamblov in skupin, ki imajo v sestavu diatonično harmoniko, kar je tudi pogoj za nastop. A letos žal ni bilo tako. Prijav je bilo malo, zato smo morali razpis celo podaljšati,« pravi Toplak. Na vprašanje, kaj je vzrok, odgovarja: »Delno so k temu pripomogla družabna omrežja, ki so po eni strani koristna, po drugi pa tudi ne.«

Svetišče narodno-zabavne glasbe

Podobno razmišlja Aleksander Mrvič, urednik portala Narodnjak. »V zadnjem desetletju opažam, da zmagovalci na festivalih ne dobijo več toliko pozornosti v medijih, saj je tistih, ki bi o tem poročali, vedno manj, na drugi strani pa ansambli za lastno promocijo vse več uporabljajo družabna omrežja. A festivali, kot je Vurberk, imajo poseben pomen, ansamblom pa veliko pomeni tudi druženje,« meni Mrvič.

Da tovrstne prireditve, ki so bile nekoč odlična odskočna deska za mlade in manj znane glasbenike, v zadnjih letih izgubljajo pomen in tudi poslušalce, je že lani v posebni brošuri, ki vsako leto izide ob vurberškem festivalu, zapisal večkrat nagrajeni tekstopisec Matej Kocjančič. Dodal je, da jih malo zmore toliko volje, poguma in ljubezni do glasbe kot organizatorji vurberškega festivala, ki jim je uspelo postati svetišče narodno-zabavne glasbe in vokalno-inštrumentalnih skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem. In tak, upamo, bo tudi letošnji dogodek.

Ansambel Valovi, Krimski lisjaki, Pik, Šentjanci, Jarica, Posluh, Lesarji, Fantje spod Šilentabra so le nekateri prijavljeni. Na Vurberku bodo vsi finalisti zaigrali po dve skladbi, eno tekmovalno ter eno iz bogate zapuščine legendarnega ansambla Lojzeta Slaka, zaradi katerega je festival na Štajerskem tudi nastal. V skladu s pravili lahko organizator v program uvrsti tudi ansambel brez nastopa na predizboru, in tudi letos bodo to omogočili enemu, ki je na Vurberku že nastopil in prejel številne nagrade.

12 ansamblov bo izbrala komisija na predizboru.

Organizatorji pa bodo 24. junija v dvorani kulturnega doma na Vurberku postavili na ogled tudi priložnostno razstavo o 30-letnici vurberškega festivala, ki bo odstrla pogled v zgodovino dogajanja. Vsi, ki jih na Vurberku iz takšnih in drugačnih razlogov letos ne bo, pa si bodo lahko posnetek ogledali v začetku julija na nacionalni televiziji; po treh letih se namreč na Vurberk vrača tudi RTV Slovenija.