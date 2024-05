July Jones končno v Sloveniji, prihaja tudi zelo znani ameriški trio

Po nekajletnem premoru se ameriški rock trio Palaye Royale vrača na odre s turnejo, v sklopu katere bodo 1. junija nastopili v ljubljanski Cvetličarni. Skupino, ki je nedavno izdala novo skladbo z naslovom Just My Type, je pred koncertom pretresel tragičen dogodek, in sicer je umrla mati treh članov zasedbe.

Posebna novica za slovenske oboževalce je nedvomno pred kratkim potrjen ekskluziven nastop, saj bo pred koncertom ameriških zvezdnikov na oder stopila July Jones, mlada slovenska pevka, avtorica in producentka, ki si je že pred dvema letoma dodobra utrla pot na evropski in britanski trg. Njene ostre elektro-pop pesmi združujejo napredne produkcijske prijeme in besedila brez filtrov o odnosih, kvir gibanju in duševnem zdravju.

July odkrito govori o izkušnjah kot kvir ženska z Vzhoda. FOTO: promocijski material

»Sem kvir in moj partner je transspolna oseba, zato je zame zelo pomembno govoriti o tem, da sem LGBTQ. Želim, da moji oboževalci vedo, da obstaja glas zanje,« pravi glasbenica, ki si utira pot s fuzijo provokativnih, močnih in strastnih alternativnih pesmi. Ne skriva, da se neizmerno veseli nastopa pred domačim občinstvom.