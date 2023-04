Jugoslovanski punkerji PARAF bodo nastopili v Ljubljani

Prva jugoslovanska punk skupina Paraf je bila vedno močno povezana z ljubljansko punk sceno, danes pa v okviru Orto Festa prvič nastopajo v originalni polni postavi – nastopila bo tudi Vim Cola, na odru se ji bosta pridružila Valter Kocijančič in Iva Močibob.

Paraf so nastali pred več kot štiridesetimi leti na Reki. Posebno velik je njihov vpliv na pojav reške rock scene. Parafi so ključna pojava punk in novovalovske eksplozije, vzporedno z njihovim delovanjem se je na Reki razvila bogata scena – pojavili so se fotografi, modni kreatorji, novinarji, stripovski mojstri ter nove glasbene zasedbe in vsi ostali, ki so obeležili novonastalo živahnost reške scene.

Ob 40-letnici punka na Reki je leta 2019 na novo zaživela skupina Paraf, ki so sicer nastali konec leta 1976, ko so bili člani še najstniki. Ustanovni člani, Valter Kocijančić (vokali, kitara), Zdravko Čabrijan (bas kitara) ter Dušan Ladavac (bobni) so bili v navezi s podobno punk skupino iz istega mesta Termiti (kasneje so člani ustanovili razvpito skupino Let 3), dejavno pa so se povezovali s sceno iz Ljubljane.

Po odmevnem koncertu v Klubu Gromka na Metelkovi ter nastopu na Orto Festu leta 2019, kjer so Paraf nastopili z zasedbo Valter svira Parafe, ter nastopu na koncertnem dogodku RI – LJ NEW WAVE REUNION (zaradi bolezni žal nismo videli Vim Colo) leta 2022 v Kinu Šiška, se legendarni punkerji iz bivše skupne države prvič v polni zasedbi, s pevkama Vim Colo in Ivo Močibob in ustanovnim članom Valterjem Kocijančičem, odpravljajo na Orto fest, kjer bodo predstavili aktualni album DELTA live.