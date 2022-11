Judi Dench kljub bolezni igralstva ne bo opustila

Kljub častitljivim letom, bogati karieri in neprizanesljivi degeneraciji rumene pege se Judi Dench ne bo vdala, da bi opustila igralstvo, ji še na misel ne pride. V nedavnem intervjuju je zaupala, da zaradi težav z vidom le stežka bere in piše, zato se privaja na nove tehnike učenja in priprav na vloge.

Želi živeti sama

»Pravzaprav je zelo slabo, a ne želim se upokojiti. Privaditi se moram živeti z boleznijo, to je to. K sreči imam fotografski spomin, hitro si vse zapomnim, tako da ne potrebujem veliko vaje,« pojasnjuje 87-letna britanska zvezdnica, a priznava, da je težave z očmi ne ovirajo zgolj na delovnem mestu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Pred kratkim, med večerjo, ni videla vsebine svojega krožnika, zato ji je partner, David Mills, moral razrezati meso, žalostna pripoveduje: »Do ust mi je nesel hrano, le tako sem lahko pojedla.« Judi je zaradi slabega vida nedavno padla v svojem domu v Surreyju, k sreči pa se ni huje poškodovala. Kljub temu se nadvse boji, da v jeseni življenja izgublja samostojnost, obenem pa si nadvse trmasta strehe nad glavo ne želi deliti z nikomer; David namreč živi šest kilometrov stran, hči in vnuk pa sta nekoliko bližje, a se njena družina kljub temu boji, da sama ne bo zmogla prav dolgo.

Nad Krono je bila sprva navdušena, zdaj jo kritizira.

Peta sezona je tarča številnih kritik še pred premiero na pretočni platformi. FOTO: Netflix

Kakor koli že, oskarjevka in prejemnica številnih drugih uglednih nagrad, ki je med drugim navdušila v franšizi 007, Zaljubljenem Shakespearju, Čokoladi, Zapiskih o škandalu in Filomeni, se te dni ukvarja s promocijo novega filma, drame Aleluja, veliko prahu pa je dvignila z nedavnimi kritikami na račun nove in težko pričakovane sezone Netflixove mega uspešnice Krona, ki prihaja na pretočno platformo prihodnji teden. Dencheva poudarja, da so si ustvarjalci tokrat privoščili veliko preveč svobode, da bi pritegnili gledalce, glede na časovno obdobje, ki ga zajema peta sezona, pa bodo z novimi epizodami prizadeli večino zdajšnjih pripadnikov dvora. Pri Netflixu so bili nadvse presenečeni, da jih je okarala igralka, ki naj bi se s producenti celo pogajala za eno od vlog: upodabljala naj bi kraljico mater, nad scenarijem naj bi bila sprva navdušena.

87 let je stara igralka.

Vlogo naj bi nazadnje zavrnila zaradi svojega prijateljstva s Camillo, zdajšnjo kraljico ženo, še tehtnejši razlog pa naj bi bil honorar, ki naj bi bil za Denchevo absolutno prenizek. Pri Netflixu tu niso bili pripravljeni na pogajanja, saj se od prve sezone držijo pravila, da največji znesek prejme igralka, ki upodablja Elizabeto II., v peti sezoni bo to Imelda Staunton, Dencheva pa naj bi zahtevala absolutno preveč. Vlogo kraljičine matere je nazadnje prevzela Marcia Warren.