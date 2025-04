Jubilejni koncert: Slovenski muzikantje slavijo že 60 let, med gosti tudi kraljica jodlanja

Veseli muzikant, Kraljica jodlanja, Moja dežela, Vabijo planine, Ne joči, Slovenija, Moj fant je veseljak, Pesem domača, Vsak se z nami veseli – to je le nekaj naslovov največjih viž Slovenskih muzikantov, ki letos slavijo jubilejnih 60 glasbenih let.

Njihovi začetki segajo v leto 1965, ko so se imenovali še ansambel Janeza Kalška, po takratnem vodji zasedbe, ki je igral na bariton. Ob Janezu Kalšku so nastopali še kitarist Andrej Smolej, klarinetist Ivo Zupančič, harmonikar Vili Kralj in trobentar Danilo Pšeničnik, pela pa je Danica Filiplič, pionirka domače glasbe, ki je najprej nastopala skupaj s Francem Korenom pri legendarnih Avsenikih. Po smrti Kalška so se preimenovali v Slovenske muzikante, v tujini jih poznajo pod imenom Oberkrainer sextett. Bili so in ostajajo eni največjih ambasadorjev slovenske glasbe v tujini. Največ so nastopali v Avstriji, Nemčiji in Švici, igrali in prepevali so na Danskem, v Belgiji, Luksemburgu in Franciji, kot edini narodnozabavni ansambel celo v Afriki, v Senegalu. Pa tudi v Ameriki so že bili.

Slovenske muzikante v tujini poznajo pod imenom Oberkrainer sextett.

Poleg že omenjenih Smoleja, Zupančiča in Kralja so bili v zasedbi, ki je žela največje uspehe, še Jože Dobrovnik - Pepo, Branko Škruba, kraljica jodlanja Ingrid Brüggemann, Edvin Fliser in Rudi Trojner. Več let so potovali skupaj z znanim voditeljem Musikantenstadla Karlom Moikom po Avstriji in Nemčiji ter povsod želi izjemne uspehe.

Poleg narodnozabavne glasbe so igrali tudi druge zvrsti, od countryja do dixielanda. Za njimi je 6000 nastopov, več kot milijon prevoženih kilometrov, prek 55 posnetih nosilcev zvoka. V vseh teh letih se je v ansamblu zvrstilo še nekaj odličnih glasbenikov, kot so Franc Korbar, Damir Koren, Marjan Rus, Iztok Vidic, Anita Zore, Mateja Horvat, Janez Repnik, Anka Čop, Danijela Pečnik ter Primož in Darja Kosec.

Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucl, ki je za ansambel napisal največ viž. Danes je zasedba povsem nova, ob vodji Igorju Šinku, ki igra bariton, so harmonikar Uroš Unetič, klarinetist Mitja Skočaj, trobentar Boštjan Bone, kitarist Bogdan Pahič, pojeta Anja Šink in Sebastjan Fabčič. Kot poklicni ansambel še danes največ nastopajo v tujini, pogodbe imajo podpisane za več let vnaprej. A seveda nastopajo tudi doma – lani so bili tudi na Avsenikovem festivalu v Begunjah – in tokratni jubilejni koncert bo gotovo ena od redkih priložnosti, da jih slišimo tudi v Sloveniji.

6000 nastopov je za njimi.

Jodlarka slovenske krvi

Pri nas so imeli zaradi jodlanja dolgo zaprta vrata, pa tudi sicer so doma nastopali veliko manj kot v tujini. Jodlanje v narodnozabavni glasbi je bilo namreč nekoč pri nas prepovedano, češ da to ni slovenska posebnost. Kar je sicer res. A so Slovenski muzikantje največ uspehov dosegli prav z odličnima pevko Danico Filiplič ter jodlarko Ingrid Brüggemann - Inge. Kot je Andrej Smolej razkril pisatelju Ivanu Sivcu za njegovo knjigo, so Inge Slovenski muzikantje spoznali na turnejah po Avstriji in Nemčiji.

»Ona ni bila samo odlična pevka, temveč prava virtuozinja na harmoniki in izvrstna jodlarka. Tudi drugače je bila zelo odprta. Doma je bila iz Linza v Zgornji Avstriji, a se je kljub temu hitro naučila peti slovensko. Njena babica je bila slovenske krvi in je naš jezik od daleč lepo čutila. Skupaj z Danico sta na odru dosegli izjemne uspehe,« je Smolej razkril Sivcu. Filipličeva se je poslovila že pred 30 leti, med pomerjanjem narodne noše za jubilejni koncert jo je zadela kap. Inge še živi in bo nastopila tudi na slavnostnem koncertu v Kamniku ob 60-letnici ansambla, ki ga prirejajo 10. maja.

V tamkajšnji športni dvorani se jim bodo pridružili Mestna godba Kamnik, klapa Mali grad, Die jungen Wernberger, ansambel Igor in Zlati zvoki, skupina Tačke, Grand kvintet, Salten oberkrainer, Ansambel Braneta Klavžarja, posebna gosta pa bosta ​Gregor in Monika Avsenik.