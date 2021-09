Jubilejna Zlata harmonika po notah Korošice

Robert Goter in tekmovalec Tomaž Ocvirk

Zmagovalec veteranov Stane Makovec z Robertom Goličnikom, novim predsednikom ZHL

78 let je bil star najstarejši udeleženec, najmlajša jih je štela devet.

V domu krajanov na Ljubečni je nedavno potekalo finalno, sklepno dejanje letošnje jubilejne, 40. Zlate harmonike Ljubečne – državnega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko. Sicer bi ga morali izvesti že lani, a so ga zaradi covida-19 prestavili v letošnje leto. Ker se zdravstvene razmere še vedno niso umirile, so ga izvedli z določenimi omejitvami.Najmlajša tekmovalka, ki se je udeležila tekmovanja na 40. Zlati harmoniki Ljubečne (ZHL), je bila letos 9-letnaiz Paške vasi, najstarejši udeleženec v kategoriji veteranov pa je bil z 78 letiiz Zreč. »Nekoliko se je spremenila tudi sestava strokovne komisije, saj se je rednima članomainpridružil, absolutni zmagovalec ZHL in dobitnik plakete Avgusta Stanka leta 2000,« pove dosedanji predsednik organizacijskega odbora. In doda, da so letos tekmovalcem v različnih kategorijah podelili osem zlatih, osem srebrnih in pet bronastih plaket, posebej veteranom pa še pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo.Prva tri mesta v kategoriji juniorjev, v katero sodijo rojeni leta 2011 in mlajši, so si priigraliiz Braslovč, ki je osvojil prvo mesto, na drugo se je uvrstiliz Dolenjskih Toplic, na tretje pa Nika Drofelnik iz Paške vasi. V starostni kategoriji rojenih od 2007. do 2010. so bili najboljšis Škofljice, ki je zasedel prvo mesto, na drugo se je uvrstiliz Murske Sobote, na tretje paiz Šmartnega ob Paki. Prvo mesto si je v kategoriji letnikov od 1996. do 2006. priigralaz Raven na Koroškem, drugoiz Črnove pri Velenju, tretje paiz Podkraja pri Velenju.V kategoriji rojenih od leta 1981 do 1995. si je edini priigral plaketoiz Jurovskega Dola. Absolutna zmagovalka 40. Zlate harmonike Ljubečne in državna prvakinja je postala Tina Vrhovnik Kalajžič, ki je navdušila z neverjetnim občutkom pri igranju lastne priredbe venčka ljudskih, za kar si je priigrala tudi plaketo Avgusta Stanka. Pokal ji je predal dolgoletni glavni pokrovitelj ZHL, direktor podjetja MIK Celje. Naj godec veteran je postaliz Kamnika pod Krimom.»Nagrade občinstva letos nismo podelili, ker smo se želeli izogniti prevelikemu številu ljudi. Tudi sicer je bilo tekmovanje izvedeno s pogoji PCT, s tem namenom smo tekmovanje razdelili na štiri sklope, po starostnih kategorijah. Najmočnejša konkurenca je bila v drugi starostni skupini, sicer pa lahko rečem, da so bili prav vsi tekmovalci izjemni. Komisijo je, kot že rečeno, najbolj navdušila Tina Vrhovnik Kalajžič,« pove Goter, ki je po šestih letih predsedovanja organizacijskemu odboru predal to funkcijo rojaku in soimenjakuTa, prav tako odličen harmonikar, učitelj harmonike in član Ansambla Šepet, je prevzel nov štiriletni mandat predsednika, Goter pa ostaja podpredsednik organizacijskega odbora ZHL.