Josipa Lisac v tem slovenskem kraju podrla rekord (FOTO)

Hrvaška glasbena umetnica Josipa Lisac je pri svojih 73 letih zagotovo že zdavnaj nehala preštevati vse osvojene nagrade in rekorde. Kljub temu ji je ptujski zelo prijal, saj je prizorišče Minoritskega samostana, kjer že vrsto let poteka mednarodni glasbeni festival Arsana, razprodala v nekaj dnevih in postavila rekord, saj je bilo v prostor nemogoče postaviti dodatnega človeka.

»Koncert Josipe Lisac je bil zunaj časa in prostora ali bolje rečeno točno tukaj in zdaj. Nastop, ki bi zagotovo navdihnil tudi največje svetovne motivatorje,« ni skrival navdušenja Mladen Delin, glavni motor Festivala Arsana, ki je dodal, da je bila postavitev s 1050 sedeži rekordna, Minoritski samostan pa je privabil občinstvo iz vse Slovenije ter sosednjih držav. Sicer sta pa prizorišče dan prej ogrela Vlado Kreslin in Teo Collori s svojima skupinama, na intimnem vrtu Muzikafeja pa so za malo zahtevnejšo publiko nastopili Marko Črnčec, Vladimir Kostadinović ter Bruno Mićetić.

Teo Collori in Momento Cigano so Minorite dvignili na noge. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Marko Črnčec, Vladimir Kostadinović ter Bruno Mićetić so nastopili za malce zahtevnejšo publiko in navdušili Muzikafe. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Brez Vlada Kreslina ni največjih festivalov pri nas – tokrat v družbi sponzorja Tenzor. FOTO: MP Produkcija/pigac.si