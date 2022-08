Joker Out: za oboževalke skoraj ni časa

Fantje, ki sestavljajo zasedbo Joker Out, so ta trenutek gotovo med najbolj vročimi in zaželenimi glasbenimi skupinami pri nas. Konci tedna so že mesece rezervirani za koncerte, ob hitenju z odra na oder pa se pogosto zgodi, da jim za oboževalke, ki si želijo z mladeniči posneti kak selfie, zmanjka časa. Spomnimo le na koncert pred dobrega pol leta, ko so ob predstavitvi prvega albuma Umazane misli dvakrat razprodali Cvetličarno.

En hiter selfie z bobnarjem Juretom

Po koncertu, na katerem so se predstavili v slogu največjih zvezd, so si vzeli debeli dve uri za fotografiranje z oboževalkami in oboževalci. »Upamo, da nam oboževalke ne zamerijo, če si nam kdaj zanje ne uspe vzeti časa. Zdaj, ko imamo toliko koncertov, smo res izmučeni, a če je le priložnost in čas, to naredimo,« se nasmeji bobnar Jure Maček. Njihov prvi album je torej upravičil velika pričakovanja, čez nekaj dni pa bo na trgu njihov drugi izdelek, še bolj dovršen. V sredo so predstavili prvi singel Katrina, podprt z videospotom, ki so ga posneli skupaj s svojim videoproducentom Markom Pircem. Album bodo prvič predstavili v Križankah 9. septembra, vstopnice pa so bile razprodane že pred pol leta, v samo dveh tednih. A fantje pravijo, da pripravljajo še eno presenečenje, o katerem so precej skrivnostni, svojim poslušalcem pa za zdaj dajejo le namig: bodite pozorni 4. septembra, takrat bodo razkrili skrivnost, veliko 14.000 kvadratnih metrov.

»Na albumu so različne skladbe. Na začetku so bolj temačne, na polovici pa se obrnejo na bolj energično in veselo plat. Še zdaj me ob poslušanju te glasbe vsak komad znova preseneti, ker je tako drugačen od drugih, jo je pa žanrsko težko opredeliti. Ampak to smo mi,« pravi Jure in pove, da so album spravili skupaj v štirih mesecih. In kaj poreče na to, da jim pripisujejo zvezdništvo? »Ne obremenjujemo se s tem, ali smo med najbolj popularnimi skupinami v državi, čeprav nam to mediji pripisujejo. Mi želimo le ustvarjati glasbo, ki jo čutimo. Smo pa pridni, okoli nas so ljudje, ki jim lahko zaupamo in nam res veliko pomagajo, od video- do avdioproducentov. Če bomo tako nadaljevali, sem prepričan, da smo na dobri poti. Tako nas na koncerte hodi skupaj 14, celotna ekipa, ki stoji za nami, pa šteje več kot 20 ljudi,« pravi naš sogovornik in doda, da se v njihovi novi glasbi čuti bendovska energija, morda nekoliko surova, in mogoče ne toliko sproducirana, kot to narekujejo današnji pop kriteriji. Ampak fantje so si to upali, ker so s tem predstavili sebe. Sicer pa želijo prodreti tudi na tuje trge, najprej na tla nekdanje Juge. Na novi plošči sta dve pesmi v srbskem jeziku, so se pa letos že predstavili v Novem Sadu na Exitu.

Na žalost razočaranje prinese več inspiracije, kot jo dajo srečne ljubezni.

Glavni tekstopisec je vokalist in kitarist Bojan Cvjetićanin, o katerem so se mediji pred dnevi razpisali, da je 'jokal celo noč'. Seveda so se takoj pojavila namigovanja, da je jokal zaradi ženske, in ko ga pobaramo, kaj je s tem, se nasmehne, da se je vest pojavila, ker so vzeli stavek iz besedila pesmi. Je pa samski, prizna. Pa ne zato, ker ne bi imel časa. »Za ljubezen se vedno najde čas. Pač ni ljubezni in za zdaj se ne rojeva nič novega,« pove Bojan, ki inspiracijo za pisanje besedil seveda najde tudi v zasebnem življenju. »Na žalost razočaranje prinese več inspiracije, kot jo dajo srečne ljubezni,« namigne. Bojan, Jure, Kris Guštin, Jan Peteh in Martin Jurkovič so zdaj že prava ekipa, ki večino dnevov preživi skupaj. Še zdaleč niso rekli zadnje, cilji so visoki, a ne želijo prehitevati.