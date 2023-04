Joker Out pod košem z Bokijem (FOTO)

Kar že vedo njihovi domači in regionalni oboževalci, zdaj odkriva še Evropa – Joker Out je odlična skupina z nalezljivo energijo, ki jo preprosto moraš imeti rad. Za mladimi glasbeniki, ki nas bodo maja v Liverpoolu predstavljali na Evroviziji, je nepozabnih 72 ur, v katerih je bilo sila malo časa za spanje.

Z Boštjanom Nachbarjem so se znašli na igrišču.

Na prvem uradnem ogrevalnem dogodku za Pesem Evrovizije so fantje opravili več kot 25 intervjujev, popili kavo z igralcem Darkom Perićem iz kultne serije La Casa de papel (Money Heist), driblali ena na ena z našim bivšim zvezdnikom lige NBA in že pet let upokojenim košarkarjem Boštjanom Nachbarjem, s svojo energijo in navihanostjo pa so navdušili tudi glasbene kolege iz vse Evrope in predstavnike medijev, ki se strinjajo, da Slovenija že dolgo ni na Eurosong poslala tako vročih izvajalcev. Fantje so pripravili tudi srečanje za španske oboževalce, se sprehodili po azurni preprogi in prvič izvedli skladbo Carpe Diem pred desettisočglavo množico.

Za ogled znamenitosti v Barceloni ni bilo ravno veliko časa.

Pod okriljem založbe Universal

»Bilo je naporno, saj je bil naš urnik zelo zgoščen. Vsi nam govorijo, da je Slovenija letos opazna in prijetno presenečenje. Za turizem smo imeli le toliko časa, da smo si na hitro ogledali baziliko Svete družine, bolj poznano kot Sagrada Familia, si privoščili pravo špansko paeljo, pa še teh dveh stvari nam ni uspelo opraviti v polni zasedbi. Začetek je bil odličen, spoznali smo proceduro in utrip teh dogodkov, organizatorji so se izkazali z medijsko pokritostjo dogodka in prva pot je bila vsekakor vredna vložka našega časa, denarja in energije,« so Jokerji strnili misli po obisku Barcelone. Najpomembnejši dogodek pa jih ta teden čaka v petek, ko bo izšla angleška različica pesmi Carpe Diem pod okriljem založbe Universal. Do takrat pa Jure, Jan, Bojan, Nace in Kris ne bodo mirovali.

Spoznali so tudi simpatičnega igralca Darka Perića, ki je navdušil v priljubljeni seriji Money Heist.

Že jutri se odpravljajo v Liverpool, kjer bodo posneli video za skladbo New Wave, ki bo izšla aprila, gre pa za angleško priredbo uspešnice Novi val, v kateri se jim bo pridružil z grammyjem nagrajeni ikonični glasbenik Elvis Costello. V Liverpoolu jih čaka tudi nekaj medijskih aktivnosti, med drugim bodo gostovali na radiu BBC, konec tedna bodo preživeli na naslednjem evrovizijskem ogrevanju v Varšavi, že v nedeljo pa letijo naprej v Tel Aviv.