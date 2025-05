Joker out pobegnili v Trst

Skupina Joker Out je skladbo Muzika za decu obogatila z videospotom. Omenjena skladba je sicer prva na aktualnem albumu Souvenir Pop. Pesem, ki na koncertih redno sproži evforijo občinstva, je na veliko veselje oboževalcev dobila še vizualno podobo, prepojeno z retro estetiko, uporniškim podtonom in avtentično energijo skupine.

»Pri tem albumu smo se, kar se tiče neke ustvarjalnosti, v resnici kar igrali. Nismo hoteli narediti albuma, ki bi bil všeč vsem, ampak takšnega, ki bo všeč nam in ki nam v resnici spet malo požene kri po žilah, ko gremo na oder. Da se veselimo tega, kar bomo igrali, da nam je novo, sveže in malo drugače,« pravijo fantje.

Skupina je izdala nov videospot za skladbo Muzika za decu. FOTO: VITA OREHEK

Snemanje je tokrat potekalo v Trstu pod režijsko taktirko Marka Pirca in produkcijo ekipe Studio 7 Media. V središču videozgodbe so občutki ujetosti, nadzora in želje po pobegu, kamera pa prevzame dvojno vlogo, in sicer kot simbol nadzora in hkrati kot orodje osvoboditve. Tako kot skladbo tudi videospot prežema duh preteklih desetletij, a ne manjka niti značilne odrske igre, ki poraja igriva vprašanja brez jasnih odgovorov. Jokerji so še pred začetkom poletnih koncertov poskrbeli tudi za ljubitelje albumov na vinilu. Tretji studijski album Souvenir Pop, ki na pretočnih platformah beleži že več kot 5 milijonov predvajanj, bo od petka, 23. maja, na voljo v uradni spletni trgovini zasedbe.

Z izidom videospota Joker Out napovedujejo tudi začetek koncertne sezone, ki se uradno začne 30. maja v Ljubljani, in sicer pred nakupovalnim središčem Aleja, le teden dni kasneje pa bodo nastopili na Festivalu 202 v Križankah. Po Sloveniji in regiji sledijo še nastopi na festivalih in večjih prizoriščih, jeseni pa jih čaka evropska turneja.