Joker Out: Ne, nismo zadovoljni! (FOTO)

»Je že konec?« se sprašujejo oboževalci skupine Joker Out, ki se je ravno na svojo sedmo obletnico obstoja s še eno odlično izvedbo skladbe Carpe Diem poslovila od Liverpoola in evrovizijske dogodivščine, na kateri so fantje dostojno zastopali Slovenijo in si odprli tudi kakšna vrata za kariero v prihodnosti. Čeprav so Liverpool zapustili z dvignjeno glavo, pa z 21. mestom na letošnjem izboru niso zadovoljni.

Let 3 so pristali na 13. mestu in priznali, da so komaj čakali konec Evrovizije.

»Za nas je bil polfinalni nastop zagotovo težji. Vemo, kaj zmoremo, v projekt ESC smo vložili pol leta svojega življenja in garali za preboj v finale, a na tekmovanju Pesem Evrovizije je še vedno kup nepredvidljivih faktorjev, na katere ne moreš vplivati. A se je izšlo,« je misli pred zadnjim nastopom na evrovizijskem odru strnil Kris Guštin. Fantje so se finalnega nastopa veselili in se na oder podali s tistim prijetnim vznemirjenjem, ki ga vsak dober izvajalec začuti pred še tako rutinskim nastopom. Končni rezultat, 21. mesto, je bil sicer slabši, kot so si ga želeli in pričakovali, vseeno pa Liverpool zapuščajo z dvignjeno glavo, saj so oddelali nastop, na katerega so lahko ponosni.

Finec Käärijä je prejel največ glasov občinstva in zasedel drugo mesto.

Rezultat ni najboljši

»Zelo sem vesel, da je konec pol leta dolgega absolutnega cirkusa, ki ga nismo vajeni in ga zares tudi v taki meri nismo pričakovali. Rezultat ni najboljši, tu si ne moremo lagati,« je vtise strnil Bojan Cvjetićanin, ki ga žalosti, da Slovenija Srbiji ni namenila niti ene točke, medtem ko so sami od srbske žirije prejeli kar dvanajst točk. »Zanje smo bili zelo hvaležni, osebno mi veliko pomenijo. Žalosten sem, da si sosednje države po svetu med seboj dajejo veliko točk, pri nas pa očitno to še kar ne drži. Neka medsosedska podpora očitno ne pomeni nič,« je še dejal frontman.

Na tretje mesto se je uvrstila izraelska predstavnica Noa Kirel s skladbo Unicorn.

Fantje, ki so spoznali ogromno ljudi in sklenili precej prijateljstev, med drugim s člani skupine Let 3 in tudi drugouvrščenim Fincem, ki sliši na ime Käärijä, so še povedali, da so na svoj nastop ponosni in da več ne bi mogli narediti, ob tem pa dodali, da se ne bi znova lotili evrovizijskega izziva, čeprav so hvaležni za to edinstveno izkušnjo. Naši mladi glasbeniki so se polni vtisov vrnili domov, najbolj pa se veselijo vrnitve na koncertne odre. Že ta konec tedna se odpravljajo na turnejo, ki jo bodo začeli na festivalu Sea Star v Umagu.