Joker Out navdušili na Finskem, oboževalci prepevali v slovenščini

Poletje so fantje preživeli na odrih doma in v tujini, kjer so odigrali več kot deset koncertov.
Fotografija: Finska je za Joker Out nekaj posebnega. FOTO: VITA OREHEK
Finska je za Joker Out nekaj posebnega. FOTO: VITA OREHEK

A. K.
28.08.2025 ob 10:45
A. K.
28.08.2025 ob 10:45

Povsod so jih spremljale množice predanih oboževalcev, ki so z njimi na koncertih noreli od začetka do konca. Peterica je tako tudi potrdila, da njihova zgodba še vedno ostaja globalnih razsežnosti. Med odmevnejšimi koncerti sta bila zagotovo nastopa v Pulju in Trogirju, najglasnejša pa zagotovo na Finskem, kjer so jim oboževalci pripravili vročekrven sprejem in prepevali v slovenskem jeziku. Finska je za Joker Out nekaj posebnega, saj so prav tam leta 2023 začeli prvo veliko evropsko turnejo See You Soon. Več kot očitno so takrat pustili močan vtis, ker se občinstvo tudi letos vrača v še večjem številu in s še več energije.

»Na Finskem smo dobili sprejem, kot da bi se vrnili v našo drugo domovino. Koncerti so bili evforični in nabito polni. Najbolj se nam je vtisnilo v spomin savnanje in kopanje v jezeru po festivalu Dinosaurock do poznih jutranjih ur. Drugače pa že celo poletno turnejo uživamo na polno in z našimi fani kričimo skupaj na pesmi novega albuma, ki postajajo vse bolj priljubljene na koncertih,« pravijo člani skupine.

Do konca poletja jih čakata še koncerta v Beogradu in Mariboru, nato pa bo v ospredju poznojesenska evropska turneja, v sklopu katere bodo nastopili tudi na Reki in v Zagrebu. Hkrati potekajo intenzivne priprave na Karneval, veliki koncert ob 10. obletnici benda, ki se bo 20. junija 2026 zgodil na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

