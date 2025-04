Johnny Depp se vrača v trilerju: ta igralka bo ob njem že četrtič

Po nekaj letih medijskega premora se Johnny Depp vrača na velika platna v slogu, ki je popolnoma presenetil njegove oboževalce. Slavni igralec bo igral v prihajajočem trilerju Day Drinker, v katerem je zaradi povsem spremenjene podobe komaj prepoznaven.

Depp, ki je bil zadnja leta v središču pozornosti predvsem zaradi sodnih bitk z nekdanjo ženo Amber Heard, je zdaj spet v središču pozornosti, a tokrat, ker je svoje oboževalce presenetil z drastično fizično preobrazbo. Na novih fotografijah s snemanja njegovega prihajajočega filma Day Drinker se je pojavil s popolnoma sivimi lasmi in brado.

Hollywood Vampires je ameriška rock skupina, ki so jo leta 2012 ustanovili Alice Cooper, Johnny Depp in Joe Perry. FOTO: Sebastien Salom-gomis/Afp

Čeprav so se mnogi spraševali, ali je to posledica stresa ali le spretna filmska maska, je očitno 61-letnik vstopil v obdobje svojega življenja, v katerem se je, tako kot v karieri, odločil za resnejši pristop, mediji povzemajo poročanje ameriških revij The Hollywood Reporter in Variety.

Vrača se s trilerjem

Na velika platna se vrača s trilerjem, ki ga režira Marc Webb, poznan po uspešnicah, kot sta The Amazing Spider-Man in najnovejša Disneyjeva različica Sneguljčice, v kateri igrata Rachel Zegler in Gal Gadot. V filmu upodablja skrivnostnega gosta na razkošni jahti, kjer se zaplete v zgodbo polno napetosti, zločina in nepredvidljivih odnosov. V njem nastopa tudi Madelyn Cline v vlogi mlade natakarice, s katero Deppov lik splete usodno vez. Zgodba se hitro prevesi v napet kriminalni zaplet, Penélope Cruz (s katero je Depp že trikrat sodeloval, med drugim pri Piratih s Karibov: Z neznanimi tokovi z letnico 2011.) igra nevarno kriminalko, v filmu pa se pojavijo tudi Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto in Anika Boyle.

Skoraj neprepoznaven FOTO: Lionsgate Studios

Film je eden prvih Deppovih projektov, odkar sta se z nekdanjo ženo pred tremi leti znašla na sodišču zaradi medsebojnih obtožb o fizičnem nasilju. Po šesttedenskem sojenju zaradi obrekovanja je junija 2022 dosegel pomembno sodno zmago. Leto pozneje se je na platna vrnil v francoski kostumski drami Jeanne du Barry, ki je leta 2023 odprla festival v Cannesu, avgusta lani je luč sveta ugledal njegov drugi režiserski projekt Modi: Trije dnevi na krilu norosti, ki govori o italijanskem slikarju in kiparju Amedeu Modiglianiju.

Čeprav je čas brez večjih vlog izkoristil za igranje s svojo skupino in se posvetil slikanju, se zdi, da je zdaj spet našel pot na filmska platna. Znan je po nenavadnih, čudnih in ekscentričnih likih. Svojo igralsko kariero je začel z glavno vlogo v televizijski seriji FOX 21 Jump Street, ki so jo začeli predvajati leta 1987. Seriji so sledili filmi, ki so ga počasi začeli uvrščati v kategorijo dramskega igralca, a s pridevnikom »ikonični samotar«. Njegovo najbolj plodno sodelovanje je z režiserjem Timom Burtonom in Gorom Verbinskim.