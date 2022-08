Johnny Depp bo spet režiral

Zaradi sodnega cirkusa, v katerega se je prevesila njegova ločitev od Amber Heard, je filmska kariera Johnnyja Deppa nekoliko zastala.

Iz sodnega cirkusa z bivšo ženo Amber Heard je Depp odkorakal zmagoslavno. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Preteklih nekaj let je zvezdnik izgubljal projekt za projektom in le stežka našel hollywoodski filmski studio, ki bi bil z njim pripravljen tvegati. Zdaj, ko je Depp na sodišču slavil in mu mora bivša zaradi obrekovanja izplačati 15-milijonsko odškodnino, pa se zdi, da se se bo z velikim pompom vrnil tudi na filmsko prizorišče.

Ne le da je v zgodovinski romantični drami Jeanne du Barry prevzel glavno vlogo kontroverznega francoskega kralja Ludvika XV., zaradi česar se trenutno mudi v okolici Versaillesa, po četrt stoletja se bo ponovno usedel tudi na režijski stolček in na veliko platno prenesel življenjsko zgodbo italijanskega slikarja Amedea Modiglianija.

Med rekorderji

Preden je njegova zasebnost vrgla temno senco na njegovo kariero, je oskarjevski nominiranec veljal za enega največjih igralcev sodobnega časa, ki se je pred desetletjem kot največji zaslužkar znašel celo v Guinnessovi knjigi rekordov. A kljub nadvse plodoviti igralski karieri se je doslej le enkrat preizkusil v vlogi (filmskega) režiserja, ko je 1997. vihtel taktirko nad vesternom Brave. A je bil ta vsaj v kritiških očeh precejšnja polomija.

Depp in Pacino sta skupaj že sodelovala pri filmu Donnie Brasco.

Toda od tedaj je preteklo že veliko vode, Depp si je nabral za 25 let novih izkušenj in je režiji sedaj sklenil nameniti še eno priložnost. Na filmski trak bo prenesel zgodbo slikarja in kiparja Modiglianija, za katero sta scenarij na temelju igre Dennisa McIntyra spisala Jerzy in Mary Kromolowski.

Pri Deppovem režijskem projektu, kar bo njegovi drugi skok v režijske vode, bosta ob zvezdniku kot producenta sodelovala še Al Pacino in Barry Navidi. Ta sta kot producentski duo sodelovala že pri filmih Beneški trgovec (2004), Wilde Salomé (2011) in Salomé (2013). »Ta projekt je blizu Alovega srca že več let. On me je že pred časom tudi seznanil z igro o Modiglianiju, ki me je nemudoma prevzela. Ne gre namreč za biografijo, temveč za izsek iz umetnikovega življenja,« je dejal Navidi.

Prihajajoči projekt bo namreč osvetlil zgolj 48 ključnih ur umetnikovega življenja, postavljenih v Pariz leta 1916. Sicer pa je Pacino že v 80. letih preteklega stoletja poskušal to zgodbo oživiti na velikem platnu, tedaj pod taktirko Martina Scorseseja, a iz te moke ni bilo kruha.

Biografski film o Modiglianiju smo sicer gledali že leta 2004, ko je umetnika odigral Andy Garcia.

Snemanje bo steklo spomladi prihodnje leto v Evropi, kdo bo med igralsko zasedbo, pa še ni znano.