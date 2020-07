John Lennon na turneji

Lennon še naprej navdihuje s sanjami o miru.

Izdelovanja kipa se je lotila pred dvema letoma, ponosna je, da bo na ogled tudi v zvezdnikovem domačem kraju. Bronasta podoba, ki je tragično umrl pred štirimi desetletji, ima sicer svoj prestol v londonskem Hard Rock Cafeju, a jeseni se bo odpravila na turnejo po okolici liverpoolske četrti Merseyside, kjer se je glasbenik rodil.Oktobra bo minilo 80 let od rojstva legendarnega beatla, decembra pa 40 let od njegovega tragičnega konca, 21. septembra, na mednarodni dan miru, pa naj bi se začel pohod njegove bronaste podobe v naravni velikosti. Kip je visok 180 centimetrov, njegova avtorica, kiparka, ki se je podpisala tudi pod podobi nekdanjega prvega moža formule 1in glasbenika, pa je za izdelavo potrebovala dve leti. Toliko naj bi trajala tudi turneja po liverpoolski četrti, tako bi si ga lahko ogledal vsak oboževalec, Britanec ter turist, če bo novi koronavirus to dopuščal, seveda.Lianova je tudi sama velika oboževalka glasbenika in znamenite zasedbe, ki sta jo 1960. ustanovila Lennon in, kot pravi, je zvezdnik njeno generacijo med protesti proti vojni v Vietnamu in grožnjami z jedrsko vojno navdihoval s sanjami o miru; svet se je znašel na novi preizkušnji, njegova pozitivna miselnost je tudi zdaj še kako aktualna. Bronasti kip se opira na simbol za mir, na katerem je zapisan naslov Lennonove najslovitejše samostojne skladbe, Imagine, ki prav tako razglaša ideologijo miru in sreče za vsakogar na svetu.