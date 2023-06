Johhny Depp navdušil s prvo vlogo po sojenju (FOTO)

Letošnji canski festival je odprl film Jeanne du Barry, v katerem je 59-letni Johnny Depp odigral francoskega kralja Ludvika XV., kar je bila zanj prva vloga po razvpitem sodnem procesu zaradi obrekovanja proti nekdanji ženi Amber Heard. Ta ga je leta 2018 v odprtem pismu obtožila družinskega nasilja. Junija lani je porota presodila, da je igralka z objavo škodovala ugledu in karieri nekdanjega moža, zato mu mora plačati 7,7 milijona evrov.

Občinstvo se je obregnilo tudi ob njegov porumeneli nasmeh.

Premiera filma o ženski, ki svoj intelekt in privlačnost uporabi za vzpon po družbeni lestvici in na koncu omreži samega francoskega kralja Ludvika XV., ta je Franciji vladal med letoma 1715 in 1774, je bila popoln uspeh – stoječe ovacije po predvajanju so trajale kar sedem minut. Topel sprejem je hollywoodskega zvezdnika ganil do solz.

7 minut je trajal aplavz.

Kapitan Jack Sparrow

Nekateri so bili proti prikazovanju filma na prestižnem festivalu, a se je odzval direktor festivala Thierry Fremaux: »Ne vem, kakšna je podoba Johnnyja Deppa v ZDA. Če povem po pravici, imam v življenju eno samo pravilo, to je svoboda mišljenja, svoboda govora in svoboda igre, vse v zakonskih okvirih. Če bi Johnnyju Deppu prepovedali igrati v filmih oziroma bi bil ta film prepovedan, tedaj ne bi bili tu in ne bi govorili o tem. Mi pa smo videli film režiserke Maïwenn in ga uvrstili na spored. Glede preostalega pa sem resnično zadnja oseba na svetu, ki bi lahko razpravljala o tem. Če na svetu obstaja en sam človek, ki ga to zelo odmevno sojenje ni niti malo zanimalo, potem sem to jaz. Poleg tega imam Johnnyja Deppa kot igralca neizmerno rad.«

Bili pa so v Cannesu tudi takšni, ki jih sedem minut dolge ovacije namenjene Deppu, niso kaj prida ganile. Jih je pa nekaj čisto drugega, in sicer igralčevi zobje. »Zares se spreminja v kapitana Jacka Sparrowa,« ga je ošvrknil nekdo, medtem ko so se drugi zaskrbljeno strinjali in komentirali, češ da njegovi zobje zagotovo gnijejo.

Premiera filma o ženski, ki omreži francoskega kralja Ludvika XV., je bila popoln uspeh.

Igralec je sicer že pred časom dejal, da je njegovo zobovje resnično polno lukenj, da so mu zdravili tudi koreninski kanal, ter da sam proces zdravljenja v resnici ni bil nikoli zaključen. Menda pa je oni dan celo rekel, da je v bistvu prav ponosen na svoj karies ter da bi ga perfektni zobje pravzaprav zelo motili.