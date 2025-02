Joel in Ellie se vračata na male zaslone

Ljubitelji postapokaliptične serije Zadnji med nami (The Last of Us), ustvarjene po istoimenski videoigri za Sonyjevo konzolo playstation, nestrpno pričakujejo drugo sezono. Ameriška televizijska mreža HBO je pred nedavnim razglasila, da bo premiera prve epizode nove sezone 13. aprila letos, mogoče pa si jo bo ogledati tudi na njeni pretočni platformi Max. Čeprav ustvarjalci še vedno niso objavili pravega napovednika, pa so pripravili nekaj kratkih promocijskih posnetkov, ki namignejo, kaj se bo dogajalo.

Nova sezona prinaša tudi novo antijunakinjo Abby, ki jo upodablja Kaitlyn Dever. Foto: Robyn Beck/AFP

Za zdaj je znano, da bo druga sezona imela (samo) sedem epizod, črpala pa bo iz drugega dela videoigre The Last of Us Part II, ki se dogaja pet let po dogodkih iz prve igre oziroma serije. A ker je drugi del igre zelo obsežen, avtorja televizijske nanizanke Craig Mazin, ki je nase opozoril z odlično miniserijo Černobil, in Neil Druckmann, umetniški vodja razvijalskega studia Naughty Dog, pa bi rada zapolnila tudi manjkajočih pet let, se govori, da bo na male zaslone prišla še najmanj tretja sezona, zelo verjetno tudi četrta. Vsekakor pa ne nameravajo prehitevati zgodbe iz drugega dela igre, kar se je, denimo, zgodilo pri HBO seriji Igra prestolov, ki se je končala precej nedodelano in zmedeno.

Avtorja serije namigujeta na dodatne sezone

Druga sezona Zadnjih med nami bo nadaljevala zgodbo o tihotapcu s trpečo dušo Joelu, odlično ga je upodobil Pedro Pascal, ki ga poznamo iz serij Igra prestolov, Mandalorian in Narcos, in njegovi varovanki Ellie, v vlogi katere se je izkazala mlada Bella Ramsey (Igra prestolov).

7 epizod bo imela druga sezona.

Poleg vrste zanimivih spremljevalnih likov bo zgodba predstavila novo antijunakinjo Abby v podobi Kaitlyn Dever, na kateri temelji nekako polovica videoigre in katere usoda je prepletena z Joelovo in Elliejino. Seveda ne bodo manjkali ne srhljivi klikerji, kakor so v igri poimenovali okužene ljudi s parazitsko glivo cordyceps (glavatec), ne še bolj grozljive in brutalne skupine ljudi, ki si na vse načine trudijo preživeti v krutem svetu po propadu civilizacije.

Prihajajoča druga sezona sledi uspešni videoigri The Last of Us Part II. Foto: Naughty Dog

Prva sezona Zadnjih med nami je doživela premiero 15. januarja 2023. Naletela je na pohvale kritikov, ki so posebej omenili odlično igralsko zasedbo, zgodbo, produkcijsko zasnovo in glasbo; številni so serijo označili za najboljšo televizijsko priredbo videoigre doslej. Osvojila je več nagrad, vključno z osmimi emmyji. Na plačljivem TV-kanalu HBO in pretočni platformi Max si je prvi del v dveh mesecih ogledalo skoraj 40 milijonov gledalcev, sicer pa je imela desetdelna serija do maja v povprečju okoli 32 milijonov gledalcev na epizodo in je postala najbolj gledana prva sezona kake HBO serije.