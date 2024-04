Joaquin Phoenix in Lady Gaga kot čudaški stripovski par

Objavljen je prvi napovednik filma Joker: Norost v dvoje, nadaljevanje kultnega psihološkega trilerja Joker studia Warner Bros iz leta 2019. Nedavno so objavili tudi že plakat filma, ki na velika platna prihaja 3. oktobra, je sporočil slovenski distributer Blitz Film Video Distribution. Plakat prikazuje Arthurja Flecka oziroma Jokerja, ki ga tudi tokrat upodablja Joaquin Phoenix, in Harley Quinn, ki jo igra Lady Gaga. Na plakatu plešeta v elegantnih večernih oblekah, na obrazih imata klovnovska ličila.

Joker iz leta 2019 je bil mišljen kot samostojni film, a so si hitro premislili.

Stara in nova zasedba

Čustveni napovednik razkrije prvi vpogled v izbrane glasbene točke. Režija filma je, kot se za Jokerja spodobi, nenavadna, saj ima nekatere značilnosti muzikala. Scenarij sta tudi tokrat spisala režiser Todd Phillips in Scott Silver, ki sta sodelovala že pri prvem. V nadaljevanju Jokerja bo mogoče znova videti tudi Zazie Beetz kot Sophie Dumond, vlogi iz prvega filma pa bosta ponovila še Sharon Washington in Leigh Gill.

Režiser in soscenarist Todd Phillips je sprva mislil posneti le en film o klovnovskem zlobnežu. FOTO: Valerie Macon/AFP

Poleg Lady Gaga je v filmu z izvirnim naslovom Joker: Folie a Deux še nekaj novih obrazov. Med drugim so se igralski zasedbi pridružili Brendan Gleeson (Duše otoka), Catherine Keener (Zbeži!), Harry Lawtey (Industrija), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan (Philomena) in Ken Leung (Vojna zvezd: Sila se prebuja).

Visoka pričakovanja

Kot so še sporočili iz Blitz Film Video Distribution, so pričakovanja izjemno visoka, saj je izvirni film s svojo kontroverznostjo in veliko medijsko kampanjo rušil rekorde. Po svetu je zaslužil več kot milijardo evrov in postal najbolj dobičkonosni film z oznako R (nazorni prikazi nasilja, vsebina za odrasle) v zgodovini. Poleg finančnega uspeha je Joker blestel tudi na številnih podelitvah filmskih nagrad, med katerimi izstopa 11 nominacij za oskarja, vključno za najboljši film in glavnega igralca, ki ga je Joaquin Phoenix tudi prejel.

Lady Gaga na snemanju novega Jokerja v New Yorku FOTO: Kena Betancur/AFP

1 milijardo evrov je zaslužil prvi Joker.

Joker je bil sprva mišljen kot samostojni film, čeprav so pri studiu načrtovali, da bodo z njim začeli novo franšizo DC Black, ki ne bi bila povezana z obstoječim razširjenim stripovsko-filmskim vesoljem založbe DC, ampak bi bila temačnejša in bolj eksperimentalna. A že istega leta je režiser Phillips izrazil zanimanje za snemanje nadaljevanja, čeprav je tudi sam poudaril, da nadaljevanje ni bilo predvideno. Kmalu zatem se je oglasil Phoenix ter namignil, da bi bil pripravljen posneti še en film o Jokerju.

Predprodukcija Norosti v dvoje se je začela junija 2022, snemanje pa je potekalo od decembra 2022 do aprila 2023 v Los Angelesu, New Yorku in New Jerseyju.