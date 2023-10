Jo prepoznate? Kot dojenček je bila velika zvezda, zdaj bo dojenčka dobila tudi sama

Ob omembi imeni Jessica Smith vam verjetno ni čisto jasno, o kom govorimo, kajne? Če pa vam povemo, da je Jessica, ko je bila še dojenček, kot sonce nastopala v eni najbolj priljubljenih otroških serij, Telebajski, vam je verjetno že bolj jasno, o kom je govora.

Jessica je danes odrasla ženska, in kot kaže, bo kmalu postala tudi sama mamica. Veselo novico, da pod srcem nosi dojenčka, je delila na družabnih omrežjih. Otroka pričakuje z dolgoletnim partnerjem Rickyjem Lathamom.

Jessico so producenti priljubljene serije odkrili, ko je imela devet mesecev. Do devetnajstega leta je Jessica uspešno skrivala svojo identiteto, eden izmed razlogov za razkritje pa je bil tudi ta, da se je v javnosti pojavljalo vse več ljudi, ki so trdili, da so igrali Sonce. Za nastop je prejela dobrih 260 evrov in vrečo igrač.

»Po dolgem razmišljanju sem se, ko sem dopolnila 19 let, odločila, da povem resnico. Prej sem resnico skrivala, potem pa so me prijatelji na fakulteti opogumili, da sem razkrila, da sem pravzaprav jaz igrala vlogo Sonca v Telebajskih,« je dejala v enem izmed intervjujev.

BBC-jeva serija Telebajski je bil v Evropi zelo popularna. Prav tako so bili nad njo navdušeni tudi v ZDA, pri srcu pa ni bila le otrokom, všeč je bila tudi starejši generaciji.