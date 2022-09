Jeziček in Drobno srce sta najlepša polka in valček

»Še pet sekund … tri, dve, ena,« in uvodna špica jubilejnega, 25. festivala Slovenska polka in valček (SPV) se je v petek zvečer odvrtela pred nekaj izbranci v studiu ena Televizije Slovenija in gledalci in gledalkami pred ekrani. Letošnji srebrni festival sta prvič skupaj povezovala Darja Gajšek in Andrej Hofer, sicer tudi urednik festivala ter oddaj z narodno-zabavno vsebino. Člani 12 ansamblov, ki so dogodek spremljali v studiu dve, so bili vedno bolj na trnih, a zdelo se je, da je začetna trema kmalu zbledela.

V uvodni točki smo videli in slišali tudi tri Zemete: Andreja, Danijelo in Bojana, slednji je bil tudi član strokovne žirije.

Uvodni nastop je pripadel izbrancem, ki so nekdaj na odru SPV že stali kot zmagovalci, odpeli in odigrali pa so nekaj uspešnic, ki so se zapisale v zgodovino. Peli so jih Barbara Žlindra, Rudi Šantl, ansambel Opoj, Tatjana Koleša in Jože Šarc, Danijela Pečnik Zeme ter brata Andrej in Bojan Zeme, pa Anita, Jerneja in Polona (skupina Bum), Gadi ter simpatična Primorka Ivica Vergan.

Dobra volja je bila druga najboljša polka po številu zbranih točk, izvedli pa so jo člani ansambla Tomaža Rota.

Nato je napočil čas, da so gledalci izmenjaje slišali vseh šest letošnjih valčkov in prav toliko polk. Na odru so se zvrstili ansambli Akordi s polko Dokler bo meh zdržal, Srčni muzikanti z valčkom Za vedno skupaj, Polkaholiki s polko Tik-tak, Zdomarji z valčkom Svet iz Sanj, ansambel Tomaža Rota s polko Dobra volja, Krjavlji z valčkom V mojem srcu je morje, Topliška pomlad s polko Moj fant, Novi spomini z valčkom Zakaj, Cik-Cak kvintet s polko Jeziček, Špas z Evo z valčkom Lahko noč, moj dragi, Chicas s polko Aplavz zate in S. O. S. kvintet z valčkom Drobno srce.

6 polk in 6 valčkov je tekmovalo.

Člani strokovne komisije, ki so pozorno prisluhnili vsem letošnjim polkam in valčkom in prispevali tretjino glasov, so bili Ivica Vergan, Bojan Zeme in Klemen Grašič. Medijsko komisijo, ki je prispevala drugo tretjino glasov, so sestavljali Lucija Grm (Radio Slovenija), Luka Sraka (Radio Maribor) ter Miha Močnik (Radio Ognjišče), tretjino glasov pa so s telefonskimi glasovi prispevali tudi gledalci in poslušalci.

Novi spomini so zmagali pred 12 leti, letos so z valčkom Zakaj pa zasedli odlično drugo mesto.

Ko so vse glasove sešteli, je postalo jasno, da je letošnja najboljša polka postala skladba z naslovom Jeziček, ki jo je izvedel Cik-Cak kvintet, ustvarila pa avtorja Jože Burnik (melodija) in Damjan Pasarič (besedilo), najboljši valček pa skladba Drobno srce v izvedbi S. O. S. kvinteta, za katero je glasbo skomponiral trobentač ansambla Andrej Gorenjak, besedilo je delo tekstopiske Vere Šolinc, aranžma pa je prispeval Luka Krof.

Debitanti Polkaholiki

Čustven valček z naslovom Drobno srce, ki ga je odpela izjemna Kaja Humski iz zasedbe S. O. S. kvintet, ni pustil ravnodušnega nikogar. Pomenljivo je tudi, da se je S. O. S. kvintet prireditve udeležil že tretjič. Dvakrat so zasedli drugo mesto, letos pa so se razveselili zmage. »Rekli smo si, da gremo na SPV še tretjič in zadnjič. In da seveda damo vse od sebe. Ko nam je trobentač Andrej Gorenjak predstavil melodijo, smo vedeli, da se bo melodija, še posebno pa besedilo dotaknila poslušalcev. In seveda sem valček odpela še z večjim občutkom, saj sem tudi sama v letih, ko se mi je že utrnila misel o prihajajočem bitjecu,« je misli strnila pevka Kaja. In dodala: »Vera Šolinc je, kot vselej, napisala izjemno čustveno besedilo, zato se ni bilo težko postaviti v vlogo bodoče mame, ki je v veselem pričakovanju, in temu primerno prilagoditi odrski nastop.«

Drobno srce S. O.S. kvinteta je najboljši valček.

V spremljevalnem programu so se na odru združili vsi ansambli letošnjega SPV in se v venčku uspešnic Franca Miheliča poklonili njegovemu ansamblu z 52-letno tradicijo.

Zanimivo, valček so z vsemi najvišjimi ocenami ocenili tako predstavniki treh radijskih postaj kot strokovna žirija in gledalci, ki so glasovali po telefonu. Popolnoma nepričakovano pa je bilo, tako so dejala tri dekleta, ki so sestavljala tercet Cik-Cak kvinteta, da je postala njihova polka Jeziček najboljša polka letošnjega festivala, čeprav seveda povsem zasluženo. Vsi so se strinjali, da so na RTV Slovenija preživeli dva čudovita dneva druženja z drugimi glasbeniki.