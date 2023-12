Jezdeca režiserja Dominika Menceja bodo gledali tudi v avstrijskih kinih

Film Dominika Menceja Jezdeca ni le film ceste o dveh prijateljih, ki se na predelanih mopedih podata na pot v iskanju svobode, ljubezni in samih sebe. Je tudi zgodba o uspehu slovenskega filma. Mencejev režijski prvenec iz lanskega leta je svojemu naboru sedmih nagrad, med katerimi so tudi nagrada občinstva in vesna za najboljšega igralca na Festivalu slovenskega filma ter nagrada žirije na mednarodnem filmskem festivalu v Hercegnovem, zdaj dodal še osmo odličje.

Na filmskem festivalu K3 v Beljaku je prejel nagrado za najboljši celovečerni film, ki bo Jezdecema odprla vrata tudi v avstrijske kinodvorane. Nagrada namreč vključuje distribucijo po avstrijskih kinematografih.

Na festivalu v Beljaku je slavil naš filmar Dominik Mencej. FOTO: Arhiv Festivala K3

"Denarna nagrada v višini 5000 evrov za film Jezdeca je namenjena tudi omogočanju kinematografskega predvajanja v Avstriji in vključuje pokritje stroškov za podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo," je pojasnil direktor festivala Fritz Hock. S tem pa zmagoslavni krog Jezdecev še ni končan, film si za predvajanje namreč želi odkupiti tudi avstrijska pretočna platforma Kino VOD Club.

Film Jezdeca je tudi slovenski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja.

Filmski festival v Beljaku, ki se vsako leto odvija decembra in je kulturni most med tremi regijami Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, je bil letos nedvomno v barvah slovenskega filma, ki je slavil v treh pomembnih kategorijah. Ob Jezdecih sta namreč slavila Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Odmevi žalosti Verene Repar.

Babičino seksualno življenje je eden najbolj nagrajevanih slovenskih filmov v tujini v zadnjem času.

Nagrada za najboljši kratki film

Kratki dokumentarno-animirani film Babičino seksualno življenje je nedvomno eden najbolj opaženih in nagrajevanih slovenskih filmov v tujini v zadnjem obdobju. Med drugim je prejel tudi nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film in francoskega cezarja, najvišje filmsko priznanje v Franciji.

"To je priznanje, da je prikrito družinsko nasilje nad ženskami še kako živa in pomembna tema, o kateri moramo govoriti in se boriti proti normalizaciji takih sužnjelastniških odnosov med moškimi in ženskami, kot so veljali skozi zgodovino," je Djukićeva sicer dejala ob nagradi Evropske filmske akademije.

5000 evrov je prejel film Jezdeca.

Urška Djukić, levo, je za Babičino seksualno življenje dobila tudi prestižnega cezarja. FOTO: Slovenski Filmski Center

Za še tretje slavje na nedavnem festivalu v Beljaku pa je poskrbela transdisciplinarna vizualna umetnica Verena Repar, ki si je na festivalu za animirani film Odmevi žalosti nagrado občinstva za kratki film delila s koroškim režiserjem Siegfriedom Ortnerjem, ki jo je prejel za film Distorzija. Koroško-slovenska umetnica je pri eksperimentalnem, animiranem filmu črpala iz osebnih izkušenj žalovanja po smrti očeta in ustvarila vir "identifikacije in podpore" za druge, ki se soočajo z izgubo bližnjega.