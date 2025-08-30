Jessica bo dobila svojo zvezdo

Ameriška igralka Jessica Chastain bo dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Oseminštiridesetletna oskarjevka bo zvezdo odkrila na slovesnosti 4. septembra, na katero sta povabljena tudi njena igralska kolega Al Pacino in Viola Davis. Njena zvezda bo 2819. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju.

»Hollywoodska gospodarska zbornica z veseljem pozdravlja igralko Jessico Chastain na hollywoodskem Pločniku slavnih. Jessicin talent in predanost sta močno sijala na platnih po vsem svetu, zdaj pa bo njena zvezda na ikoničnem hollywoodskem Pločniku slavnih sijala še močneje,« je v izjavi dejala Ana Martinez, producentka Pločnika slavnih.

Na dogodku bo tudi Al Pacino; ob njem njegova žena. FOTO: Reuters

Oskarja je dobila leta 2022. FOTO: Profimedia Profimedia

Chastainova je že leta 2006 zaigrala ob Pacinu v gledališki predstavi Salome v Los Angelesu, trenutno pa se oba pripravljata na skupni filmski projekt Assassination o umoru ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Z Davisovo, ki je zaigrala v glavni vlogi, je Chastainova igrala v stranski vlogi v drami Služkinje, ki je leta 2012 obema prinesla nominacijo za oskarja. Chastainova je leta 2022 prestižni kipec dobila za najboljšo glavno vlogo za biografski film Skozi oči Tammy Faye (The Eyes Of Tammy Faye), ki pripoveduje o izjemnem vzponu in padcu evangeličanske pridigarke Tammy Faye Bakker. Razpon vlog kalifornijske igralke je izjemen. V filmu režiserke Kathryn Bigelow z naslovom 00:30 – Tajna operacija je v vlogi agentke Cie lovila terorista Al Kaide Osamo bin Ladna, z Mattom Damonom je posnela znanstvenofantastični spektakel Marsovec, v filmu Velika igra pa je igrala pokersko princeso Molly Bloom, ki je skrivaj organizirala turnirje pokra z znanimi osebnostmi in premožnimi.

Decembra 2024 je prejela prestižno nagrado American Cinematheque Award, ki priznava njen izjemni prispevek k filmski umetnosti. Chastainova je strastna zagovornica enakosti spolov in humanitarnih ciljev. Je podpornica organizacije Women for Women International, ki pomaga ozaveščati in zagotavljati vire za ženske, ki so preživele vojno, ter aktivno zagovarja pobude, ki spodbujajo izobraževanje, človekove pravice in priložnosti za marginalizirane skupnosti po vsem svetu.