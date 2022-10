Jennifer Lawrence: dobila je oskarja, izgubila nadzor

Na svetovni oder je prišla z neodvisnim filmom Na sledi očeta (Winter's Bone), a franšizi Možje X in še posebno Igre lakote sta Jennifer Lawrence spremenili v ljubljenko občinstva in vročo robo Hollywooda. A čeprav tedaj verjetno ni bilo bolj zaželene igralke, sploh ko je 2012. za romantično dramo Za dežjem posije sonce osvojila oskarja, na to obdobje nima zgolj lepih spominov. Ti so prej grenko-sladki, saj jo je svetovna prepoznavnost z rekordnimi zaslužki, ki so jo zavihteli na vrh Forbesove lestvice največjih filmskih zaslužkaric, oropala občutka nadzora nad lastnim življenjem.

Z oskarjem za dramo Za dežjem posije sonce se je v filmsko zgodovino zapisala kot druga najmlajša dobitnica tega odličja. FOTO: Reuters

»Med Igrami lakote in oskarjem (oboje se je dogodilo v istem letu 2012, op. p.) sem postala nekakšen produkt. Za vsako odločitev se je zdelo, da je skupinska. Ko zdaj pomislim za nazaj, o teh letih ne morem razmišljati, saj sem izgubila nadzor. Presrečna sem, da je tega konec,« priznava igralka, ki je morala v življenje vnesti nekaj korenitih sprememb, da se spet počuti, kot da je sama svoja gospodarica.

Ustvarila si je ime in bogastvo, a cena je bila skoraj izguba identitete. Tako pravi oskarjevka, ki je pred časom vzela nekajletni premor od igre in zdaj spet našla pot do sebe. Slednje se je verjetno začelo pred štirimi leti, ko je zagnala lastno produkcijsko hišo Excellent Cadaver. »Gre za termin sicilijanske mafije za naročen umor na slavno osebo,« pove o imenu, ki se v njenih mislih nanaša (tudi) na lastno preoblikovanje identitete, ki jo je skoraj izgubila. »To ime je imelo zame popoln smisel. V meni je bil namreč tudi delček, ki je želel ubiti tisti zvezdniški del mene.« Prav ta produkcijska hiša ji je pomagala, da se vrne k neodvisnim filmom, zaradi katerih se je v sedmo umetnost sploh zaljubila in zakorakala na to pot. »Po dolgem času imam končno občutek, da se me spet sliši in da spet delam nekaj, za kar se mi zdi, da je zame osebno.« Prav v teh dneh je premiero namreč doživel film Causeway, v katerem se je prelevila v vojno veteranko, ki se bori s posttravmatskim stresnim sindromom in se poskuša privaditi na življenje civilistke. »Zdi se mi več kot primerno, da se s prvim filmom svoje produkcijske hiše vračam h koreninam neodvisnega filma. Tu so namreč moji začetki, temu se lahko zahvalim, da imam kariero.«

22 je bila stara, ko je osvojila oskarja.

S filmom Causeway se je vrnila k svojim koreninam, k neodvisnemu filmu. FOTO: Press

V Jennifer je spet zagorela strast, zaradi katere se je predala filmu. A poudarja, da imajo tudi superjunaški filmi, kot so Možje X in Igre lakote, v njenem srcu prav posebno mesto. »Nikoli si nisem mislila, da bom imela možnost zaigrati v filmu s superjunaki. Tudi sama jih obožujem. Več kot razumljivo je, da mojo generacijo privlačijo tovrstni svetovi, v katere lahko pobegnejo.