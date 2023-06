Je to novi hit? Ansambel Petan predstavil poskočno Čebelo (VIDEO)

Nova energična polka govori o čebeli na dveh nogah, v katero se zagleda fant, za katerega se govori, da osvaja kar tri dekleta hkrati. Kljub govoricam se med njima zgodi prikupna ljubezenska romanca. »Videospot smo posneli na Dolenjskem, v okolici Novega mesta, na številnih lokacijah, kot pritiče naslovu pesmi, pa smo snemanje končali ob čebelnjaku, v katerem je brenčalo okoli milijon čebel. Ker je naš Primož alergičen na čebele, pa smo ves čas trepetali. No, Primož je imel mir, se je pa čebela usedla na uho našemu basistu Juretu, zato si ves čas snemanja kadra ni upal premakniti glave. Na srečo se je vse končalo brez posledic,« pravi Denis Petan, ki je z bratom Primožem tudi soavtor nove polke. Ker v ansamblu nimajo pevke, so si simpatično »čebelico« izposodili pri ansamblu Dolenjskih 5 in k sodelovanju povabili Hano Zupan. Videospot je posnel Andrej Pratnemer s svojo ekipo.

»Zelo si želimo, da bi nova polka vse poslušalce ponesla v prekrasno poletje, ki nas že vabi na veselice. Mi pa bomo tako rekoč na vseh koncih Slovenije, zato upamo, da se bomo kje videli in slišali tudi v živo,« še pravijo petani, ki bodo ta petek, 16. junija, sodelovali tudi na festivalu na Vurberku s polko Povej, če rada, ki sta jo prav tako ustvarila brata Denis in Primož.