Je Stella Bojanova muza?

Dvajsetletnica iz Šentjurja pri Celju se lahko pohvali z več nagradami in priznanji. FOTOGRAFIJI: ARHIV IZVAJALCA

Mogoče zanjo še niste slišali, a zagotovo še boste. Mlada pevkaje svež glas na slovenski glasbeni sceni, ki pa vse bolj opozarja nase. Lani se je v romunskem X-Factorju med tisoči tekmovalcev prebila med najboljših 20, še prej osvojila festival FeNS s skladbo Ocean, letos pa že opozorila nase v finalu Eme Freš z igrivo skladbo Ne vem, če sem v redu. Z mešanico modernega radijskega zvoka in besedil, ki spominjajo na igrivost otoških pop porednic, kot stain, zdaj napada radie še s pesmijo Muza.»Odkar pomnim, sem rada zaljubljena, glede na obilje ljubezenskih pesmi pa to očitno velja za veliko pevcev in avtorjev. Muza ni nujno vezana na romantična čustva, imam kup prijateljic, ki so odlične muze. Za ustvarjanje so super, niso stoodstotno nujne, so pa zelo zaželene,« pove 20-letna multiinštrumentalistka, avtorica, večkrat nagrajena plesalka in koreografinja, vizualna ustvarjalka, režiserka, študentka japonščine in še kaj., frontman skupine Joker Out in eden najbolj zaželenih mladcev ta hip, jo je v vlogi voditelja Eme Freš opisal kot precej zanimivo dekle. Ni se zmotil. In ja, smo preverili – Stella ni ena od njegovih muz. Prej ga boste srečali v družbi še ene mlade pevke,, ki smo jo tudi spoznali na Emi Freš.