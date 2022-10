Jasna Kuljaj: napisala je pesem za Avsenike

Že ljudska modrost pravi, da se ljubezen zgodi takrat, ko jo najmanj pričakuješ, in na najbolj nepredvidljivem kraju. Prav o tem pojejo člani Ansambla Saša Avsenika (ASA) v novi mladostni, navihani polki z naslovom Ena bolha za pomoč, ki so jo premierno predstavili z videospotom na portalu youtube, kjer je v pičlih dveh dneh dobil več kot 100.000 ogledov.

Melodijo zanjo je ustvarila avtorska ekipa s Sašem Avsenikom na čelu, pri melodiji in aranžmaju je pomagal še Tommy Budin, pod besedilo pa sta se tokrat podpisala Jože Potrebuješ in Jasna Kuljaj.

Ena bolha za pomoč

Jasna se je znašla v novi vlogi, ki jo je izpilila z Jožetom Potrebuješem.

Ker pa je Potrebuješ besedilo za skladbo prvič napisal za nekoga drugega, in ne za svoje Čuke, je Ena bolha za pomoč toliko bolj edinstvena. »Kar več tednov sva pesem izboljševala. Ne predstavljam si, da bi to delala sama, ker kot pisec se zaplezaš, v smislu, da imaš dober nastavek, potem pa ne najdeš prave rime ali ne gre v ritem. Jože je kot nekdo, ki je napisal že nešteto uspešnic in ponarodelih melodij, vse to mojstrsko rešil. Kar se tiče vsebine, vsaj moje prijateljice pravijo, da se kar vidi, da imam prste vmes, kajti je precej osebno izpovedna. Namreč vsi tipi moških, ki so v pesmi omenjeni, verjemite, da obstajajo, saj sem vse to črpala iz lastnih izkušenj,« pravi Jasna.

Polka, v kateri solo pripada pevki Luciji Selak, pripoveduje o tem, da je ljubezen čudovita stvar. A ji moramo dati priložnost, da se zgodi in zaživi. Omenjeno vižo so fantje in dekle predstavili tudi v zadnji oddaji V petek zvečer. »Sicer pa se v tej novi skladbi nekoliko ponorčujemo tudi iz slovenskih fantov, ki so pri tridesetih letih še vedno najraje v varnem objemu mame ali pa čez vikend mogoče pregloboko pogledajo v kozarec,« so priznali v moškem delu ansambla, ki se sicer povsem strinja, da je treba na pravo ljubezen malce počakati. Z novo polko že napovedujejo spektakel na velikem odru Gallusove dvorane v Cankarjevem domu, ki ga pripravljajo za 21. in 22. november, torej za kar dva večera zapored. Na njem pa ne bomo slišali le skladb iz bogate Avsenikove zakladnice, temveč bodo na odru z njimi stali še drugi znani izvajalci slovenske popularne glasbe. Med gosti večera bodo Magnifico pa Amaya, Bojan Cvjetićanin, Kvatropirci, Dejan Vunjak, Nuška Drašček in drugi.