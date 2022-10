Jasna Kuljaj napisala besedilo za Avsenike (VIDEO)

Lepotica Jasna Kuljaj je voditeljica, ki malodane 'skoči' iz vsake oddaje ali s prireditvenega odra. Kako ne, saj je tako pri izvajalcih kot gledalcih zelo priljubljena. Tokrat pa se je našla v novi vlogi, ki jo je izpilila z Jožetom Potrebuješem, vodjo popularnih Čukov. Takole je opisala svojo novo stvaritev:

»Jože Potrebuješ, moj dolgoletni sodelavec in producent različnih oddaj, ki sva jih ustvarjala, nazadnje Črnega Petra, ki trenutno počiva, mi je skozi leta že večkrat predlagal, da bi s svojo navihanostjo in občutkom za jezik lahko kdaj napisala besedilo za kakšno pesem. Nato se je, nekega dne, na mojem mejlu pojavila melodija, ki jo je napisal Sašo Avsenik. Ta se je namreč obrnil na Jožeta, češ da bi mu napisal kakšno besedilo. Jože doslej ni avtorsko ustvarjal za druge glasbene izvajalce kot za Čuke. Očitno pa ga je ta melodija dovolj prevzela in mi jo je poslal. Že ob prvem poslušanju sem se zaljubila vanjo, saj je res dobra, in sem takoj spisala osnutek, ker sem začutila, da to mora biti ženska izpovedna pesem. Od tod naprej pa sva z Jožetom pisala in pisala, tako kot se lotiva pisanja besedil za oddajo, eden predlaga eno, drugi drugo, na koncu pa nastane tretje, še najboljše.«

Jasna in Jože sta se, prva z neučakanim navdušenjem, drugi pa z večletnimi izkušnjami, lotila dela. »Kar nekaj tednov sva pesem izboljševala. Ne predstavljam si, da bi to delala sama, ker kot pisec se 'zaplezaš', v smislu, da imaš dober nastavek, potem pa ne najdeš prave rime ali ne gre v ritem. Jože kot nekdo, ki je napisal že nešteto uspešnic in ponarodelih melodij, je vse to mojstrsko rešil. Kar se tiče same vsebine, vsaj moje prijateljice pravijo, da se kar vidi, da imam prste vmes, kajti je precej osebno izpovedna. Namreč vsi tipi moških, ki so v pesmi omenjeni, verjemite, da obstajajo, saj sem vse to črpala iz lastnih izkušenj. Avsenikova pevka Lucija Selak je pesem je res dobro zapela za vse punce in ženske, ki še iščejo pravega, ki želijo biti srečne, ljubljene. Bistvo življenja ni samo v tem, da najdeš pravega, ampak da v času iskanja uživaš. Ker najhuje je, ko na silo, obupan nekaj iščeš. Treba se je sprostiti in potem pride vse samo od sebe. To je sporočilo pesmi.«

Poslušajmo navihano pesem ansambla Saša Avsenika z naslovom Ena bolha za pomoč.