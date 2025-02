Japajade šov prihaja med gledalce

Na prvem programu nacionalne televizije bo drevi, ob 20. uri, prvič na sporedu težko pričakovana nova glasbeno-zabavna oddaja Japajade šov, ki bo nastajala pod taktirko Jožeta Potrebuješa in njegove ekipe, snema pa jo zunanja ekipa podjetja Cut production v hali VPK.

V prvi bomo podrobno spoznali povsem nov voditeljski par Dejana Vunjaka, ki je vsem že dobro poznan glasbenik, in Lucijo Vrankar - Lucy, ki bo pred televizijskimi kamerami stala prvič.

Voditelja Lucy Vrankar in Dejan Vunjak z nogometnim trenerjem Slavišo Stojanovićem

Nekdanja stevardesa

Lucy je sicer navdušena ljubiteljica slovenske glasbe in nekdanja stevardesa, ki je tri leta letela po vsem svetu. Zato jo bodo prek videosporočila presenetile tudi njene prijateljice – prav tako nekdanje stevardese.

Snemanje oddaje je precej zahtevno, pa tudi dolgotrajno, o čemer so se lahko prepričali tisti gledalci in gledalke, ki so si zaželeli prvi šov ogledati v živo. Nervoze med nastopajočimi ni bilo veliko, to pa zato, ker glasbeniki ne igrajo v živo.

Alenka Tetičkovič, Urška Hlebec in režiser Juš Hrastnik

Morda sta imela nekaj več treme voditelja Dejan in Lucy, saj je bilo to zanju sploh prvo srečanje pred kamerami. Zanimivo je, da sta se že dolgo poznala, a do zadnjega nista vedela, kakšna skupna vloga ju čaka. S tem ju je namreč seznanil Jože Potrebuješ šele potem, ko se je z vsakim od njiju pogovoril ločeno.

Mladi gamsi bodo predstavili uspešnico Hej, hej.

Dejan in Lucy se že dolgo poznata, a do zadnjega nista vedela, kakšna skupna vloga ju čaka.

Jože Potrebuješ je združil Dejana in Lucijo v voditeljski par.

V nogometni uniformi

Potrebuješ, ki ga vsi poznamo kot odličnega scenarista že iz oddaj Na zdravje, Raketa pod kozolcem in Pri Črnem Petru, pa tudi ni imel veliko časa za priprave na prvo oddajo, saj je za to, da je izbran na razpisu, ki ga je objavila RTV, izvedel šele 7. januarja. A s produkcijsko ekipo pod taktirko Danijela Vovka in mladega diplomiranega filmskega in televizijskega režiserja Juša Hrastnika je vse teklo kot po maslu. Ko so bili vsi pripravljeni in se je odvila uvodna glasbena špica za Japajade šov, se je začelo snemanje.

Dejan se je pojavil v obleki s kravato, Lucy je prišla v uniformi stevardese, nato se je preoblekla v rdečo damsko obleko, videli pa smo jo tudi v športni opravi. Ne kateri koli, ampak nogometni, saj je v otroštvu trenirala tudi nogomet. Dejana in Lucy pa bo pred prav poseben izziv postavil znani nogometni trener Slaviša Stojanović, a to še ni vse, kar Lucy obvlada, saj je spretno vihtela tudi dirigentsko palico ob nastopu svoje domače Pihalne godbe iz Moravč.

Pihalna godba Moravče je nastopila v čast voditeljici Luciji, saj je Moravčanka.

Firbci med nastopom

3 leta je letela po svetu.

Poklon Brendiju

In četudi je Vunjak veliko bolj znan, pa tudi o njem še ne vemo vsega. Vsega vam sicer še ne smemo razkriti, saj bo tako oddaja mnogo zanimivejša. Bo pa tudi on vzel v roke kitaro in zaigral eno najbolj znanih uspešnic pokojnega očeta Brendija, skupaj z Domnom Kumrom, ki bo zaigral na svojo.

Dejan Vunjak in Domen Kumer ter Boštjan Romih in Lucy Vrankar

Nekaj koristnih nasvetov bo novima voditeljema dal prav tako vsem dobro znan Boštjan Romih. Od glasbenih gostov bodo prvi nastopili člani ansambla Aktual, pa priljubljeni Firbci, Aleksander Jež, Ansambel Tomaža Rota, Poskočni, Mladi gamsi pa bodo s Tonetom in Jankom Omahno predstavili tisto najbolj znano navijaško uspešnico Hej, hej (Kdor ne skače, ta ni Sloven'c).

Tudi Poskočni bodo nastopili.

Za humor bosta skrbeli opravljivi fini dami, gledališki igralki Alenka Tetičkovič in Urška Hlebec, ki se seveda spoznata na vse trače tega sveta. Skratka, Japajade šov je pripravljen in začenja svojo pot med gledalke in gledalce.