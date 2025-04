Japajade šov med najbolj gledanimi

Zabavna glasbena oddaja na TV Slovenija Japajade šov se je med gledalci, potem ko je po prvi oddaji dvignila precej prahu, zelo dobro prijela. Predvajati so jo začeli v drugi polovici februarja, a mnogim je šlo v nos že samo ime oddaje, pa tudi voditelja.

A nenavadno ime je zgolj napovedovalo sproščeno oddajo, novi voditeljski par Dejan Vunjak in Lucija Vrankar - Lucy pa se je pogumno lotil tega izziva, saj tovrstnih izkušenj nista imela. In spet se je izkazalo, da ima glasbenik, avtor oddaje in prekaljeni televizijski maček Jože Potrebuješ dober nos za nove obraze.

Pred kamero je postavil tudi Boštjana Romiha, Jasno Kuljaj, Taro Zupančič, Nušo Lesar, Igorja Ribiča ter za nacionalno televizijo, POP TV, Planet TV, Golico TV in TV3 posnel več kot 900 oddaj. Med njimi Na zdravje!, Raketa pod kozolcem, Pri črnem Petru, Ribič Pepe in druge. »Na Dejana in nekdanjo stevardeso Lucy iz Moravč, ki je sicer ena najprepoznavnejših obrazov Instagrama in TikToka, ni pomislil nihče. Razen mene,« priznava Potrebuješ, ki te dni s svojimi Čuki in hčerko Evo navdušuje in podira rekorde s polko Tišlarski pozdrav.

Kmet Toni Kukenberger je zaigral na harmoniko. FOTO: ARHIV ODDAJE

In kako Jože komentira začetne kritike? »Normalno je, da se med toliko gledalci vedno najde nekaj takih, ki jim tovrstne oddaje s tako glasbo in tematiko niso pisane na kožo. Da smo izbrani, smo izvedeli 7. januarja, prva oddaja pa je bila na sporedu 21. februarja. Če takrat odgovorni urednik in eden najboljših slovenskih voditeljev vseh časov Mario Galunič ne bi verjel v nas, to ne bi bilo neizvedljivo. Postaviti novo avtorsko oddajo z novimi voditelji, sceno, imenom, kvizi in humoristi bi sicer terjalo vsaj pol leta priprav. V mesecu in pol povprečen ansambel ne posname ene pesmi,« pravi Jože, ki skupaj s produkcijsko hišo Cut Production, ki je bila izbrana na razpisu, prvo sezono posveča slovenskemu podeželju.

S pomočjo akcije Naj kmet leta namreč predstavljajo zanimive ljudi in običaje s podeželja. Finalna oddaja, v kateri bodo gledalci izbirali svojega favorita, bo na sporedu 23. maja, zmagovalec bo za nagrado odpotoval na Zanzibar. Ekskluzivno pa v Slovenskih novicah razkrivamo, da bodo jeseni v oddaji izbirali tudi naj kmetice leta. Nad oddajo, še posebno zaradi slikovitih prispevkov s terena, v katerih so kmetje predstavljeni v naravnem okolju v prime timu, skupaj z vsemi lastnostmi in redkimi vrednotami, kot so ljubezen do narave in živali, zemlje, medgeneracijskega sožitja ter dobrih medsosedskih odnosov, so navdušeni tudi na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V oddaji so gostili številne glasbenike, med njimi tudi Jana Plestenjaka. FOTO: ARHIV ODDAJE

»Oddaja, ki ima veliko zvestih gledalcev, se je prvotnih kritik hitro otresla z dobro gledanostjo, saj si jo vsak vikend ogleda več kot 200.000 zabave željnih gledalcev,« postreže s podatkom Potrebuješ. Doda, da je med gledalci veliko mladih, kljub temu da se na POP TV sočasno predvaja uspešna serija Skrito v raju, ki prav tako podira rekorde. Oddaja Japajade šov pa ni tako priljubljena samo zaradi Dejana Vunjaka in simpatične Lucije Vrankar, temveč tudi zaradi raznolike palete glasbenikov, ki so nastopili v oddaji.

Od Jana Plestenjaka do Alfija Nipiča, Alpskega kvinteta, Prifarskih muzikantov, Helene Blagne, Modrijanov, Gadov, Tanje Žagar, godb in ljudskih muzikantov. Za naziv naj kmeta so se potegovali tudi nekateri glasbeniki, denimo Primož Razboršek iz kvinteta Dori, Jani Čerček iz skupine Črna mačka, pa tudi zmagovalec oddaje Slovenija ima talent Domen Kljun, ki je pokazal svojo kmetijo s konji nad Ribnico.