Jan Plestenjak tik pred poletjem pokazal, kaj vse je ustvaril v dveh letih (VIDEO)

Slovenski glasbenik Jan Plestenjak je izdal svoj novi album z naslovom Vse bo, vse bo, na njem pa lahko tudi slišimo povsem svežo pesem Poletje je prekratko.

Dve leti nastajanja v ustvarjalnem miru

Album Vse bo, vse bo je nastajal v daljšem časovnem obdobju, in sicer dve leti, med Janovim studiem in znanim Studiem Jork v Dekanih. Plestenjak je bil tudi tokrat avtor aranžmajev in producent celotnega projekta.

Kot poudarja, so zvočno podobo narekovale same pesmi, pri čemer je kot osrednjo temo prepoznal pozitivnost in upanje. Prva skladba, ki je napovedala to usmeritev, je bila uspešnica Delam se, delam se, iz novega albuma pa so do zdaj izšli štirje singli, vsi opremljeni z videospoti.

Med pesmimi na albumu je tudi skladba Do zadnje kaplje, ki ponazarja predanost in čas, vložen v proces ustvarjanja.

Izšel je novi album Vse bo, vse bo. FOTO: Menart

Plestenjakova besedilaostajajo osebna. »Vedno je v vsakem besedilu tudi delček mojih zgodb. V nekaterih več, v nekaterih manj. Sta pa na albumu dve pesmi, ki sta popolnoma moji zgodbi. Kateri dve? Seveda ne povem,« ostaja skrivnosten.

Poletje je prekratko – himna brezskrbnosti

Z novo pesmijo Poletje je prekratko se Plestenjak dotika univerzalnega občutka – da se lepi trenutki prehitro iztečejo. V izjavi ob izidu singla je povedal:

»Ko poslušam to pesem, si vedno predstavljam, da se na poletni dan vozim v avtu, 'na izi', brez skrbi, brez odvečnih misli. Kot se nam poletje vedno zdi prekratko, se nam tudi vsi lepi trenutki. Zato ne smemo pustiti, da nam spolzijo skozi prste, temveč jih moramo stisniti v pest in jih vdihniti! Brez predsodkov in strahu.«