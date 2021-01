Jan Plestenjak priskočil na pomoč sinu Nuše in Frenka Derende

Srđan Milovanović in Matevž Derenda (levo) na avdiciji za muzikal Briljantina FOTO: LEON VIDIC

Plestenjak je dodobra izboljšal besedilo.

Štiriindvajsetletniiz Brežic, 23-letniin 21-letni, ki oba prihajata iz Portoroža, so po prenehanju štiričlanske skupine Soulution ustanovili trio ali, kot so fantje povedali v en glas: »Trio se je dvignil iz pepela štiričlanske skupine Soulution.«V eter so že poslali pesem Julija, ki je zgodba mlade ljubezni, ki se bliža križpotju. Seveda je pa odvisno od interpretacije poslušalca, katero pot bo ta ljubezen ubrala, pravijo fantje. Fantje so se sestavili že februarja, uradno pa BOOOM! obstaja od prvih junijskih dni.»Na začetku smo imeli le melodijo kitic in akorde. Pesem je imela močan pridih pop-rocka ter malo drugačno besedilo od končnega izdelka. Junija pa smo prišli v kontakt z, ki je bil nad skladbo navdušen in je tudi pripomogel k izboljšanju besedila,« povedo mladeniči. No, tako.