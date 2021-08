Jan Plestenjak ganil, Tadej Toš nasmejal

Tadej Toš je kralj slovenske stand up komedije.

Jan je premierno predstavil svojega novega varovanca Žana Serčiča.

Vesna Glavendekić, piarovka Letnega odra Ruše, v družbi županje Urške Repolusk in njenega partnerja Dejana Rebernika iz Avtere

22. letni oder Ruše se je zaključil veličastno, in sicer z velikim koncertom priljubljenega pevcain stand up komedijo. Kljub slabemu vremenu je bil avditorij med krošnjami napolnjen do zadnjega kotička. Štajerska publika je premierno ob Janu na kitari doživela, na odru pa je z njim zapela tudi prekmurska kraljica popa